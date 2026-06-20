트와이스 사나의 '하의 실종' 패션이 화제를 모은 가운데, 해당 의상을 전소미가 먼저 착용했던 사실이 알려지며 다시 주목받고 있다./사진=SNS 갈무리, 전소미 인스타그램

트와이스 사나의 '하의 실종' 패션이 화제를 모은 가운데, 해당 의상을 전소미가 먼저 착용했던 사실이 알려졌다=전소미 인스타그램

트와이스 사나의 '하의 실종' 패션이 이슈 된 가운데, 해당 의상을 전소미가 먼저 착용했던 사실이 알려지며 다시 주목받고 있다.사나는 지난 18일 서울 종로구에서 열린 한 티 브랜드 행사에 참석해 화이트 컬러 플라워 패턴 미니드레스를 선보였다.언뜻 보면 튜브톱 원피스처럼 보이지만, 하의 부분에 바디수트 디자인이 그대로 드러나는 독특한 구조의 의상이다. 특히 비대칭으로 깊게 파인 밑단 때문에 일부 각도에서는 속옷이 노출된 듯한 착시를 일으키며 화제를 모았다.논란이 커지자 사나는 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 입장을 전했다. 그는 "피팅할 때는 가운데가 벌어지지 않게 잘 맞았는데 행사장에서는 정신이 없어 거울을 제대로 보지 못했다"며 "대기실에 와서야 의상이 벌어진 상태로 찍히고 있었다는 걸 알았다"고 밝혔다. 이어 "피팅 때처럼 예쁘게 나가지 못한 것 같아 속상했고, 뒤이어 따라오는 많은 말들에 더 속상한 마음이었다"고 솔직한 심경을 털어놨다.이후 해당 의상이 전소미가 지난해 먼저 착용했던 드레스라는 사실이 재조명됐다. 전소미는 지난해 10월 파리 패션위크 기간 한 디자이너 브랜드 행사에서 같은 플라워 패턴 바디수트를 입고 등장했다.당시 전소미는 롱 재킷을 함께 매치해 하이패션 무드를 강조했다. 이후 재킷을 벗은 모습을 SNS에 공개하면서 또 한 번 화제를 모았다.같은 의상이지만 사나는 사랑스러운 이미지 속 반전 매력을, 전소미는 시크하고 당당한 분위기를 극대화하며 상반된 스타일링을 완성했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr