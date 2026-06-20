‘솔드아웃’ 10화 공개, 태국 대표 방송사 GMM 무대로 프로모션 전개

게스트 다우(Daou)와 ‘one31’ 채널 라이브 깜짝 출연부터 댄스 챌린지 진행

아티스트 텐(TEN)이 웹 예능 '솔드아웃'(SOLD OUT) 마지막 에피소드에서 태국 방송국을 누비며 홍보 미션을 완수했다.유튜브 채널 '솔드아웃'을 통해 공개된 10화에서 텐은 태국 엔터테인먼트의 중심지인 GMM 방송국을 찾았다. 그는 특별 게스트 다우 피타야(Daou Pittaya)와 함께 GMM 산하 채널 'one31' 라이브 방송 현장을 방문하며 피날레를 장식했다.텐은 본격적인 프로그램 홍보에 앞서 당일 진행된 방송에 스페셜 게스트로 깜짝 투입됐다. 그는 특유의 센스와 안정적인 진행으로 라이브 방송 분위기를 이끌었고, 생방송 중 즉석에서 '솔드아웃'을 홍보하며 순발력을 보여줬다.라이브 일정을 마친 뒤에는 다우 피타야와 댄스 챌린지를 촬영했다. 두 사람은 자연스러운 호흡으로 현장 분위기를 끌어올리며 아티스트로서의 시너지를 보여줬다.이날 방송국에서는 태국 신인 보이그룹 iZ(아이지), 걸그룹 Kiismet(키스멧)과의 만남도 그려졌다. 텐은 글로벌 무대에서 활동해온 선배 아티스트로서 두 팀에게 조언과 응원을 전했다.10화 말미에는 다음 시즌을 암시하는 듯한 언급도 담겼다. 이번 회차를 끝으로 프로그램이 마무리되는 것인지, 시즌2로 이어질지는 아직 공개되지 않았다. 이에 팬들의 궁금증도 커지고 있다.텐과 다우 피타야가 함께한 '솔드아웃' 10화는 유튜브 '솔드아웃(SOLD OUT)' 공식 채널에서 확인할 수 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr