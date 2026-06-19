조서형 셰프가 결혼 소감을 밝혔다./SNS

조서형 셰프가 결혼 소감을 밝혔다./SNS

'흑백요리사' 출신 조서형 셰프가 결혼식 후 유쾌한 소감을 적었다.조서형은 최근 자신의 SNS에 "결혼한 지 한 달도 안 된 새신부 인사드립니다"라며 장문의 글을 게재했다.공개된 사진 속 조서형은 화려한 분홍빛 한복을 입고 샴페인 병을 든 채 익살스러운 포즈를 취하고 있다. 결혼식의 긴장감은 온데간데없이 특유의 유쾌한 매력이 돋보이는 모습이다.조서형은 "결혼식을 하게 된다면 아름다운 초록으로 가득한 고깃집에서 해야지 했는데 드림스컴트루"라며 "결혼식이 이렇게 정신없는 줄 알았다면 갈비 3인분 더 먹고 할걸"이라고 농담 섞인 소감을 남겼다.이어 "소중한 시간 내어 5월의 마지막 날을 빛내주신 분들께 무한 감사의 인사를 드린다"고 하객들에게 감사의 뜻을 보였다.특히 "신랑 발바닥 북어로 때리지 못해 아쉬움이 많이 남지만 뭐 두 번 할 수는 없으니까"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.또 "다시 한번 외칩니다. 삼원가든 최고. 웨딩 전문가 손상님들 최고"라며 결혼식을 도와준 관계자들에게도 고마움을 표현했다.최근 셰프 조서형은 서울의 모처에서 결혼식을 올렸다. 조서형의 신랑은 ‘노티드’ 등 유명 브랜드를 기획한 요식업 종사자다. 두 사람은 세 살 차이로, 조서형의 가게에서 셰프와 손님으로 인연을 맺었다. 조서형의 신랑은 현재 손종원과 협업 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr