배우 임지연은 '멋진 신세계'에서 신서리 역을 맡았다. / 사진=SBS '멋진 신세계'

19일 '멋진 신세계' 13화가 방송된다. / 사진=SBS '멋진 신세계'

'멋진 신세계' 임지연이 허남준을 지키는 수호천사로 변신한다.19일 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'는 13화 방영을 앞두고 스틸컷을 공개했다. '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질'해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준 분)의 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다.공개된 사진 속 차세계는 갑자기 들이닥친 고모 차주란(정영주 분), 차주미(백은혜 분)의 방문에 언짢은 기색이다. 평소 차세계와 사사건건 대립해 온 고모들이기에 이들의 방문은 긴장감을 자아낸다.이 가운데 신서리의 등장은 분위기를 180도 바꿔버린다. 스틸 속 신서리는 야자수 잎을 챙겨 들고 고모들에 대적하는 모습이다. 신서리는 '조선 악녀' 기세로 단숨에 고모들을 압도한다. 특히 신서리의 '꽃 타작'을 몸소 체험한 바 있는 차세계는 흠칫하면서도 자신을 든든하게 지켜주는 신서리의 모습에 또 한 번 매료된다.한편 종영을 앞둔 '멋진 신세계'는 후반부 전개를 둘러싼 호불호에 직면했다. 후반부로 갈수록 반복되는 갈등 구조와 설득력이 떨어지는 감정선을 두고 시청자들의 평가가 엇갈렸다.'멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr