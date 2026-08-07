최성원이 백혈병 투병 당시를 회상했다./사진제공=KBS

최성원이 백혈병 투병 당시를 회상했다./사진제공=KBS

배우 최성원이 두 번의 백혈병 투병 심경을 고백한다.7일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(기획 박민정/연출 권재오/작가 이민정, 이하 ‘해투’) 4회에서는 유재석, 장항준, 윤종신과 스페셜MC 강민경이 함께하는 본선 B조의 무대에 이어, 새로운 스페셜MC 유리와 함께 하는 본선 C조의 무대가 펼쳐진다.이날 최성원이 드라마 ‘응답하라 1988’ 이후 두 차례 활동을 중단해야 했던 속 사정을 밝힌다. 최성원은 당시 ‘노을’ 역으로 큰 사랑을 받던 중 급성 백혈병 진단을 받고 활동을 중단, 건강 회복 후 복귀했지만 2년 뒤 재발 소식을 전해 안타까움을 산 바 있다.최성원은 “한 번 이겨내고 또 아프니까 ‘배우가 내 길이 아닌가? 날 죽게 하려는 건가’ 싶었다. 제대로 서 있지 못할 정도로 매우 매우 고통스러웠다”라며 막막했던 심경을 고백한다.최성원은 완치 근황과 함께 뼛속까지 배우인 ‘연기 열정’을 뽐낸다. 최성원은 투병 당시를 회상하며 “죽을 것처럼 아픈 와중에도 병원에서 싸우고 있는 사람들의 표정을 분석하고 있더라. 그때 ‘난 연기를 해야 하는구나’ 싶었다”라며 털어놓는다.이에 장항준은 “몸이 힘들면 일 생각이 안 나는데 대단하다”라며 감탄한다. 무엇보다 최성원은 “완치 판정을 받았다”라며 반가운 근황을 전한다. 절친 임철수는 “성원이 완치 소식이 태어나서 들은 소식 중에 제일 기뻤다. 표현이 안 돼서 길에서 춤을 췄었다”라며 진한 우정을 자랑한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr