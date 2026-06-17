'ZOOM ZOOM' 안무 연습 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

'ZOOM ZOOM' 안무 연습 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 트레저가 수록곡 'ZOOM ZOOM' 안무 연습 영상을 공개했다.YG엔터테인먼트는 화요일 공식 블로그를 통해 'TREASURE - 'ZOOM ZOOM' DANCE PRACTICE VIDEO'를 게재했다. 당초 공개 예정에 없던 콘텐츠로, 미니 4집을 향한 팬들의 성원에 화답하고자 마련됐다.영상 속 트레저는 부드러운 춤 선과 완급 조절이 돋보이는 퍼포먼스를 선보였다. 멤버들은 오차 없는 동선과 호흡으로 곡의 리듬감을 살렸고, 힙합 트랙 특유의 분위기를 안무로 표현했다.후렴에서는 양팔을 좌우·상하로 움직이는 동작과 'ZOOM ZOOM' 가사를 형상화한 포인트 안무, 경쾌한 스텝이 이어졌다. 브리지 구간에서는 단체 군무와 에너지 넘치는 퍼포먼스로 곡의 분위기를 끌어올렸다.'난리나 (NALLY-NA) (HYUNHAYO)' 뮤직비디오 제작 소식도 공개됐다. 이 곡은 최현석, 하루토, 요시로 구성된 래퍼 유닛의 곡으로, 힙합과 EDM 요소를 결합한 것이 특징이다. 뮤직비디오 공개를 앞두고 본격적인 후속 프로모션에도 관심이 쏠린다.트레저는 6월 1일 미니 4집 'NEW WAV'를 발매했다. 이번 앨범은 초동 밀리언셀러를 기록했으며, 아이튠즈 앨범 차트 13개 지역 1위에 올랐다. 또한 한국과 일본 주요 음반 차트 정상을 차지했고, 타이틀곡 뮤직비디오는 공개 11일 만에 조회수 1억 회를 돌파했다.한편, 트레저는 이번 주 금요일부터 일요일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 'TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN SEOUL'을 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr