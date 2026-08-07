'개그콘서트'에 방송인 홍석천이 출연한다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

'개그콘서트'에 방송인 홍석천이 출연한다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

'개그콘서트'에 방송인 홍석천이 출연한다.KBS2 '개그콘서트'에서는 홍석천이 '공개재판'의 피고로 출연한다. 또한 '말빨 중계석'에서는 하계 야유회에서 벌어진 박소라와 윤재웅의 러브라인을 중계한다.'공개재판'의 판사 박준형은 이날 홍석천에게 일명 '보석함'으로 불리는 자신의 채널에서 어떤 스타들을 만났는지 묻는다. 홍석천은 변우석, 추영우, 이준영, 에이티즈 최산 등 핫한 남자 스타들을 '보석함'에 담았다고 말한다. 그러자 박준형은 홍석천의 죄명을 발표한다.변호사 박영진은 "홍석천이야말로 진정한 피해자"라며 최근 그를 사칭한 계정이 있었다는 것을 언급한다. 그러면서 홍석천을 닮은 사람들이 많다며 홍석천 두상 닮은꼴들을 공개한다.정범균은 홍석천을 칭찬하는 말과 함께 "연예계 활동을 30년간 꾸준히 했고 뮤지컬 활동도 했었다. 그런데 이런 모습들을 안 보여주는 건 직무유기"라고 주장한다. 이어 홍석천에게 멋진 뮤지컬의 한 장면을 보여달라고 요청한다. 홍석천은 최근 핫한 챌린지를 능숙하게 소화할 뿐만 아니라 무대 아래 눈여겨봤던 '보석'들을 직접 수집한다.'말빨 중계석'에서는 하계 야유회에 참여한 박소라 팀장이 '연하남' 윤재웅의 고백을 받는다. 윤재웅이 "강한 척만 하는데 누구보다 연약한 거 알고 있다"라고 말했고 박소라는 아무렇지 않은 척했지만 보란 듯이 연약함을 과시한다.레크리에이션 시간에는 남녀 짝꿍을 지어야 하는 상황이 펼쳐진다. 윤재웅에게 여심이 몰리는 상황이 발생하자 박소라는 '김부장' 못지않은 '박팀장' 액션을 보여준다.한편, KBS2 '개그콘서트'는 오는 9일 밤 10시 35분 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr