문가영, 덜어내니 더 청초해…민낯에 가까운 메이크업

배우 문가영이 여유로운 휴일의 일상을 공개했다.문가영은 7일 자신의 SNS를 통해 쉬는 날을 보내는 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 문가영은 한 식당을 찾아 식사를 즐기고 있다. 네이비 컬러의 민소매 상의를 입고 선글라스를 머리 위에 가볍게 얹은 채 편안한 분위기를 드러냈다.특히 화려한 메이크업을 덜어낸 문가영의 얼굴이 시선을 사로잡는다. 작품이나 공식 석상에서 또렷한 이목구비를 강조한 메이크업을 선보여왔다면, 이날은 피부 표현부터 눈매까지 한층 자연스럽게 연출했다. 수수한 스타일링이 오히려 문가영 특유의 청초한 분위기를 더욱 돋보이게 했다.턱을 괸 채 음식을 바라보는 모습 역시 꾸밈없는 휴일 분위기를 고스란히 담아냈다. 화려한 드레스와 메이크업 없이 편안한 옷차림만으로도 뚜렷한 이목구비와 깨끗한 피부가 돋보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr