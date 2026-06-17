지창욱 / 사진=텐아시아 DB

지창욱 / 사진 제공 = 스프링 컴퍼니

배우 지창욱이 제4회 다낭 아시아 영화제(DANAFF IV)에 공식 초청됐다.지창욱은 오는 6월 28일부터 7월 4일까지 베트남 다낭에서 개최되는 제4회 다낭 아시아 영화제(DANAFF IV)에 참석한다. 2023년부터 국제 기준에 따라 개최되고 있는 다낭 아시아 영화제는 베트남을 대표하는 국제 영화제다.'아시아에서 세계로 향하는 다리(Bridging Asia to the World)'라는 슬로건으로 진행되는 올해 영화제에서는 약 102편의 영화가 상영되며, 전 세계 영화인 및 관계자 1,000여 명이 참석할 예정이다. 또한 DANAFF Industry Days, DANAFF's Cinephiles, DANAFF Booth 등 신규 프로그램이 신설되면서 역대 최대 규모로 진행된다.특히 지창욱은 한국 배우로서 이번 영화제에 공식 초청됐다. 그는 작품마다 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 베트남을 비롯한 아시아 각국에서 꾸준한 사랑을 받았다. 이에 이번 다낭 아시아 영화제 초청 역시 한국 콘텐츠의 글로벌 위상을 알리고, 영화제가 추구하는 '아시아에서 세계로 향하는 다리'라는 메시지를 상징적으로 보여주는 행보다.제4회 다낭 아시아 영화제의 '아시아 영화 파노라마(Asian Film Panorama)' 부문에는 총 21편의 작품이 초청된 가운데, 한국 영화는 3편이 선정돼 현지 관객들과 만난다.한편 지창욱은 누적 관객 수 500만 명을 돌파한 영화 '군체'의 주역으로 활약했다. 이어 넷플릭스 시리즈 '스캔들'과 JTBC 드라마 '인간 구미호'에 출연할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr