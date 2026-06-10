10일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

10일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 32기에서 데이트 약속 장소에 여성 출연자가 나타나지 않는 돌발 상황이 벌어진다.10일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 다섯 번째 돌싱 특집인 32기 솔로남녀가 첫인상 선택을 시작으로 1:1 대화, 아침 데이트 등을 펼치는 모습이 공개된다.솔로나라 32번지의 첫째 날 저녁, 돌싱남녀들은 첫인상 선택을 마친 뒤 숙소에서 서로를 알아가는 시간을 갖는다. 광수는 옥순의 짐을 들어주고 핫팩을 건네며 관심을 보였고, 옥순은 저녁 식사 자리에서 직접 쌈을 싸주며 화답한다. 상철 역시 옥순과 1대1 대화를 나누며 한층 가까워진다.둘째 날 아침에는 영수와 정숙의 모닝 데이트가 이어진다. 영수는 정숙을 수영장으로 불러 단둘만의 시간을 보내고, 이를 지켜보던 데프콘은 "보통은 아침에 러닝이라든가 커피 한 잔인데, 돌싱은 아침 8시 반에 바로 데이트야"라며 32기의 빠른 속도에 놀라워한다.한편 영철은 첫날 밤부터 영자를 향한 관심을 숨기지 않는다. 그는 식사 자리에서 "전 영자 님 말고는 다른 여자분들 이름도 모른다. 얼굴도 모르겠다"고 말한다. 이어 영철은 "영자 님이 호탕하게 웃어주셔서 계속 기억에 남았다"고 덧붙인다.예상치 못한 초유의 상황도 벌어진다. 둘째 날 아침 진행되는 귀인 데이트에서 한 돌싱녀가 약속 장소에 나타나지 않는 일이 발생한 것. 데이트 상대였던 돌싱남은 한참 동안 홀로 기다리다 당황한 기색을 감추지 못한다. 스튜디오의 3MC 역시 당황한 반응을 보인 가운데, 데이트 장소에 나타나지 않은 돌싱녀의 정체에 이목이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr