사진 = 김태리 인스타그램

배우 김태리의 환한 미소가 보는 사람 마저 웃게 한다.최근 김태리는 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 게시했다.사진 속 김태리는 나무와 초록빛 식물이 어우러진 야외 공간에 앉아 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 검은색 선글라스를 착용한 채 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며 회색 톤의 상의와 재킷을 매치한 편안한 차림이 차분한 분위기를 더한다.햇살이 비치는 산책로와 수목이 뒤편을 가득 채운 가운데 김태리는 몸을 살짝 앞으로 기울인 편안한 자세로 여유로운 순간을 즐기고 있다. 강한 포즈나 화려한 연출 없이도 자연스럽게 드러나는 밝은 표정이 사진 전체에 따뜻한 무드를 만들며 숲속 풍경과 어우러져 한층 편안한 감성을 완성했다.특히 선글라스 너머로 번지는 환한 김태리의 미소와 자연광이 만들어낸 부드러운 분위기가 시선을 끈다. 꾸밈을 최소화한 모습임에도 특유의 청량한 매력이 돋보이며 일상의 한 장면 같은 사진만으로도 남다른 존재감을 보여줬다.팬들은 "정말 예쁜 김태리" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "너무 아름다워요" "사랑해" "개귀여우어엉" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1990년생으로 36세인 김태리는 제22회 미쟝센단편영화제 트레일러에 배우로 참여하며 손석구와 호흡을 맞췄다. 영화제는 다음 달 18일부터 23일까지 총 6일간 CGV 용산아이파크몰에서 개최된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr