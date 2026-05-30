배우 류수영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'미운 우리 새끼'에 류수영이 출연한다. / 사진제공=SBS

박하선과 결혼한 배우 류수영이 '미운 우리 새끼'에서 결혼 생활 고충을 털어놓는다.오는 31일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 뮤지컬 '그날들'의 주인공이 된 윤시윤, 최진혁이 출연한다. 이들은 '그날들'에 함께 출연하는 류수영을 만난 뒤 다양한 이야기를 들려줄 예정이다.연습 후 윤시윤과 최진혁은 류수영과 함께 특별한 곳을 찾는다. 최진혁이 "아내 박하선에게 외박 허락을 받았냐"고 묻자 류수영은 "당일 외박은 이혼"이라며 "12시 안에 들어가 신데렐라처럼 살려고 한다"고 답한다. 심지어 류수영은 아내를 향한 애정을 증명하기 위해 사진 찍어주기 기술까지 연마했다고.이날 류수영은 미국에서 열릴 K-엑스포에서 선보일 한식을 연구 중인 근황과 함께 직접 개발한 레시피를 최초로 공개한다. 류수영은 "5년 동안 300가지 레시피를 개발하며 아내에게 맛을 봐달라고 했더니, 이제 아내가 안 먹는 게 많아졌다"라며 최진혁과 윤시윤에게 맛을 봐달라고 부탁한다.한편 윤시윤은 "형은 가정적이어서 형수님한테 혼날 일이 없겠다"라며 류수영에게 동경의 시선을 보낸다. 그러자 류수영은 '이론은 그렇지만 현실은 다르다"라며 결혼 생활 고충을 고백해 모두를 놀라게 한다. 류수영이 숨겨온 결혼 생활의 진실은 무엇일지 궁금증을 더한다.'미운 우리 새끼'는 31일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr