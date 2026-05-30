이석훈 / 사진=텐아시아 DB

KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후') 758회는 '불후의 명곡-작곡가 김도훈 편 1부'가 펼쳐진다. / 사진제공 | 불후의 명곡

가수 이석훈이 서운함을 토로했다.오는 30일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후') 758회는 '불후의 명곡-작곡가 김도훈 편 1부'가 펼쳐진다.작곡가 김도훈은 S.E.S., 휘성, 다비치, BTS, 마마무 등 K-팝 아티스트들과 호흡을 맞추며 명실상부한 히트곡 제조기로 인정받고 있다. 특히 'Just A Feeling', '8282', '피 땀 눈물' 등 히트곡들을 탄생시켰다. 이번 특집을 빛낼 라인업으로 거미, 바다, 박현규, 씨야(SEEYA), ONEWE(원위), 이석훈, 이승기, 임진각(임한별X먼데이 키즈(이진성)X허각), 케이윌, xikers(싸이커스)가 출격할 예정이다.무엇보다 이날은 김도훈이 직접 섭외한 라인업이 총출동한다고 알려졌다. 이찬원은 출연진 라인업에 "오늘 미친 조합 아니냐. 화려한 정도를 넘어서 무시무시한 라인업"이라며 흥분한다. 이에 케이윌이 "올 초에 직접 연락을 받았다. '너한테만 부탁하는 거야' 라는 느낌이었다"라며 입을 떼자, 이승기는 "저도 저한테만 부탁하시는 줄 알고 왔다. 라인업을 보고 깜짝 놀랐다"라고 고백한다. 이에 이석훈까지 "저한테만 연락 온 줄 알았는데 섭섭하다. 전 도훈이 형 때문에 가수가 된 사람"이라며 거든다.김도훈 작곡가와 작업을 함께 한 아티스트들이 대거 출동한 만큼, 서로가 서로의 히트곡을 바꿔 부르는 '노래 뺏기 대첩'이 벌어진다고. 거미가 S.E.S.의 'Just A Feeling'을, 박현규가 이승기의 '결혼해줄래'를, 이승기가 거미의 '친구라도 될걸 그랬어'를, 임진각(임한별X먼데이 키즈(이진성)X허각)이 케이윌의 '눈물이 뚝뚝'을 선곡할 예정이다.한편, '불후의 명곡-작곡가 김도훈 편'은 오는 30일 1부에 이어 6월 6일 2부로 2주 간 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr