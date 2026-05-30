사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

결혼식을 앞둔 '나는솔로' 돌싱 특집 28기 옥순이 벅찬 심경을 드러냈다.최근 28기 옥순은 자신의 인스타그램에 "결혼식 D-3 자연스러운 무드의 진짜 우리를 담아낸 박개인주의 웨딩촬영(당분간 웨딩사진으로 도배 좀 할게요 죄송해요 너무 좋아서 그래요)"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 28기 옥순은 28기 영호와 함께한 모습이다. 사진에서는 서로를 바라보는 따뜻한 시선과 자연스러운 미소가 담겼다. 나무와 잔디가 어우러진 야외 공간에서는 풍성한 실루엣의 화이트 웨딩드레스를 입은 28기 옥순과 블랙 슈트를 차려입은 28기 영호가 나란히 서서 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 두 사람 뒤로는 붓글씨가 적힌 족자가 걸려 있어 차분하면서도 감성적인 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 두 사람은 화이트 배경 앞에서 각자 가슴 위에 손을 올린 채 눈을 감고 미소 짓고 있다. 크림 컬러 수트를 입은 28기 영호와 풍성한 레이어드 디테일이 돋보이는 블루 드레스를 입은 28기 옥순의 모습이 부드러운 색감과 어우러지며 동화 같은 분위기를 완성했다.야외 촬영 컷에서는 긴 베일과 부케를 든 28기 옥순 곁으로 브라운 수트를 입은 28기 영호가 환한 표정으로 다가가고 있다. 바람에 자연스럽게 흩날리는 베일과 두 사람의 웃음이 어우러지며 생동감 있는 순간을 담아냈다.이어진 사진에서는 플라워 레이스가 장식된 웨딩드레스를 입은 28기 옥순과 블랙 슈트를 입은 28기 영호가 손을 맞잡고 서로를 바라보고 있다. 밝은 배경 속에서 마주 보는 눈빛과 자연스러운 미소가 두 사람의 설렘을 고스란히 전했다.팬들은 "두분닮은것같아요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "신랑분이 진짜 잘생겼어요" "짱 이뻐오" "행복해요 제가 다" 등의 댓글을 남기며 축하와 응원의 마음을 전했다.한편 28기 옥순과 영호는 지난해 12월 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난달 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 알려졌다. 1991년생인 옥순은 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 영호는 1989년생으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr