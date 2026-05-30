사진 = 이종석 인스타그램

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사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

배우 이종석이 피렌체에서 찍은 사진을 대거 공개해 눈길을 끈다.최근 이종석은 자신의 인스타그램에 "🇮🇹"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진에서 이종석은 이탈리아 곳곳을 배경으로 자연스럽게 여행을 즐기는 모습이다. 이종석은 좁은 골목길 사이로 이어진 거리에서 블랙 코트 위에 연한 핑크색 상의를 매치하고 선글라스를 살짝 내린 채 젤라토 콘을 들고 카메라를 응시하고 있다. 건물들이 늘어선 거리 풍경과 어우러진 분위기가 화보 같은 장면을 완성했다.밤이 내려앉은 광장에서 이종석은 회전목마에 올라탄 채 환한 미소를 짓고 있다. 짙은 색 코트와 그린 컬러 캡 모자를 착용한 모습이 따뜻한 조명과 어우러지며 한층 편안한 분위기를 자아냈다. 회전목마의 화려한 장식과 주변 건물의 조명이 더해져 여행지 특유의 낭만적인 감성이 전해진다.또 다른 사진에서 이종석은 강이 흐르는 도시 풍경을 배경으로 석조 다리 위에 기대 서 있다. 긴 블랙 코트와 데님 팬츠, 선글라스를 매치한 채 멀리 시선을 두고 있는 모습이 담겼으며 강변을 따라 늘어선 건물들과 흐린 하늘이 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에 이종석은 네이비 후드 집업과 캡 모자, 선글라스를 착용한 채 강가 난간에 기대고 있다. 잔잔하게 흐르는 강과 아치형 다리가 한눈에 들어오는 풍경 속에서 여유로운 여행의 순간이 자연스럽게 담겼다.이종석은 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 '페라가모 2026 F/W 패션쇼' 일정을 소화한 뒤 피렌체로 이동해 시간을 보내고 있는 것으로 알려졌다.한편 1989년생인 이종석은 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애 중이다. 이종석은 하반기 공개를 앞둔 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연하며 드라마 '이섭의 연애' 주인공으로 캐스팅됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr