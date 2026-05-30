배우 이종석이 피렌체에서 찍은 사진을 대거 공개해 눈길을 끈다.
최근 이종석은 자신의 인스타그램에 "🇮🇹"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개된 사진에서 이종석은 이탈리아 곳곳을 배경으로 자연스럽게 여행을 즐기는 모습이다. 이종석은 좁은 골목길 사이로 이어진 거리에서 블랙 코트 위에 연한 핑크색 상의를 매치하고 선글라스를 살짝 내린 채 젤라토 콘을 들고 카메라를 응시하고 있다. 건물들이 늘어선 거리 풍경과 어우러진 분위기가 화보 같은 장면을 완성했다. 밤이 내려앉은 광장에서 이종석은 회전목마에 올라탄 채 환한 미소를 짓고 있다. 짙은 색 코트와 그린 컬러 캡 모자를 착용한 모습이 따뜻한 조명과 어우러지며 한층 편안한 분위기를 자아냈다. 회전목마의 화려한 장식과 주변 건물의 조명이 더해져 여행지 특유의 낭만적인 감성이 전해진다. 또 다른 사진에서 이종석은 강이 흐르는 도시 풍경을 배경으로 석조 다리 위에 기대 서 있다. 긴 블랙 코트와 데님 팬츠, 선글라스를 매치한 채 멀리 시선을 두고 있는 모습이 담겼으며 강변을 따라 늘어선 건물들과 흐린 하늘이 차분한 분위기를 더했다.
이어진 사진에 이종석은 네이비 후드 집업과 캡 모자, 선글라스를 착용한 채 강가 난간에 기대고 있다. 잔잔하게 흐르는 강과 아치형 다리가 한눈에 들어오는 풍경 속에서 여유로운 여행의 순간이 자연스럽게 담겼다. 이종석은 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 '페라가모 2026 F/W 패션쇼' 일정을 소화한 뒤 피렌체로 이동해 시간을 보내고 있는 것으로 알려졌다.
한편 1989년생인 이종석은 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애 중이다. 이종석은 하반기 공개를 앞둔 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연하며 드라마 '이섭의 연애' 주인공으로 캐스팅됐다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 이종석은 자신의 인스타그램에 "🇮🇹"라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개된 사진에서 이종석은 이탈리아 곳곳을 배경으로 자연스럽게 여행을 즐기는 모습이다. 이종석은 좁은 골목길 사이로 이어진 거리에서 블랙 코트 위에 연한 핑크색 상의를 매치하고 선글라스를 살짝 내린 채 젤라토 콘을 들고 카메라를 응시하고 있다. 건물들이 늘어선 거리 풍경과 어우러진 분위기가 화보 같은 장면을 완성했다. 밤이 내려앉은 광장에서 이종석은 회전목마에 올라탄 채 환한 미소를 짓고 있다. 짙은 색 코트와 그린 컬러 캡 모자를 착용한 모습이 따뜻한 조명과 어우러지며 한층 편안한 분위기를 자아냈다. 회전목마의 화려한 장식과 주변 건물의 조명이 더해져 여행지 특유의 낭만적인 감성이 전해진다. 또 다른 사진에서 이종석은 강이 흐르는 도시 풍경을 배경으로 석조 다리 위에 기대 서 있다. 긴 블랙 코트와 데님 팬츠, 선글라스를 매치한 채 멀리 시선을 두고 있는 모습이 담겼으며 강변을 따라 늘어선 건물들과 흐린 하늘이 차분한 분위기를 더했다.
이어진 사진에 이종석은 네이비 후드 집업과 캡 모자, 선글라스를 착용한 채 강가 난간에 기대고 있다. 잔잔하게 흐르는 강과 아치형 다리가 한눈에 들어오는 풍경 속에서 여유로운 여행의 순간이 자연스럽게 담겼다. 이종석은 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 '페라가모 2026 F/W 패션쇼' 일정을 소화한 뒤 피렌체로 이동해 시간을 보내고 있는 것으로 알려졌다.
한편 1989년생인 이종석은 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애 중이다. 이종석은 하반기 공개를 앞둔 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연하며 드라마 '이섭의 연애' 주인공으로 캐스팅됐다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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