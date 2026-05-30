사진 = 이유리 인스타그램

사진 = 이유리 인스타그램

배우 이유리의 소멸할 것 같은 얼굴이 시선을 집중 시킨다.최근 이유리는 자신의 인스타그램에 🌿✨🤍 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이유리는 도심 속 나무와 수풀이 어우러진 공간에서 벤치 형태의 낮은 석재 구조물에 앉아 있는 모습이다. 이유리는 긴 기장의 블랙 셔츠 원피스 스타일 의상을 입고 단정한 자세로 앉아 있으며 짧은 단발 헤어와 자연스러운 미소가 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.이유리 옆에는 화이트 컬러 캐리어와 블루 톤 물병이 놓여 있어 깔끔한 색감 대비를 이루고 있다. 블랙 의상과 화이트 플랫폼 로퍼 조합은 단정하면서도 감각적인 분위기를 더했고 어깨에 멘 블랙 가방까지 자연스럽게 어우러지며 절제된 스타일링을 완성했다.다른 사진에서 이유리는 시선을 살짝 아래로 향한 채 차분한 표정을 짓고 있다. 초록빛 나무와 붉은빛 잎이 뒤섞인 배경이 인물의 분위기를 더욱 돋보이게 만들며, 도시적인 풍경 속에서도 여유로운 감성이 전해진다.팬들은 "정말로 딸기같이 이쁘시네요" "늘 응원합니다" "너무 예쁘십니다" "사랑스러워" "러블리" "응원해요 언니" 등의 댓글을 남기며 반가움을 드러냈다.한편 이유리는 1980년생으로 46세이며 2014년 MBC TV 드라마 '왔다! 장보리'에서 연민정 역을 맡아 악역 연기를 선보여 호평 받았으며 '아벚가 이상해' '거짓말의 거짓말' '마녀는 살아있다' 등에서 열연했다. 또 이유리는 2010년 띠동갑 연상의 목사 남편과 결혼식을 올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr