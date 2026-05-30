정호영 셰프와 박명수가 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

전현무가 스타 셰프로 자리매김한 정호영을 향해 거침없는 '팩폭'을 날린다./사진제공=KBS2

박명수와 전현무가 스타 셰프로 자리매김한 정호영을 향해 거침없는 '팩폭'을 날린다.31일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 정호영이 개그맨 곽범에게 개인기를 배우는 모습이 공개된다.정호영은 "연예대상 인기상이 목표"라며 예능 욕심을 내비친다. 개인기를 배우기도 전부터 "내가 요즘 핫하다. 뭘 하든 조회수가 잘 나온다"고 자신감을 내비친 그는 다리를 꼰 채 여유로운 모습을 보인다. 이를 본 박명수는 "다리도 짧은데 왜 자꾸 꼬려고 하냐"고 받아쳐 웃음을 안긴다.곽범이 준비한 개인기는 드라마 '빠담빠담' 속 정우성의 명대사 "사과해요 나한테"였다. 정우성 성대모사에 도전한 정호영의 모습에 곽범은 당황한 기색을 감추지 못했다고. 이어 자신감이 한껏 오른 정호영은 이경영의 '내부자들', 나아가 '군도' 성대모사까지 시도하며 현장을 술렁이게 한다.이를 지켜보던 전현무는 "정호영은 흑백요리사 전과 후로 나뉜다"고 말한다. '흑백요리사' 출연 전 순수했던 모습을 언급한 전현무의 발언에 정호영은 못마땅한 반응을 보였다는 후문이다. 과연 정호영이 목표로 내건 연예대상 인기상에 한 걸음 다가설 수 있을지, 곽범에게 전수한 개인기 퍼레이드는 본 방송에서 공개된다.'사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr