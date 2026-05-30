사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 순자와 함께 있는 듯한 사진을 게시해 눈길을 끈다.최근 경수는 자신의 인스타그램에 스토리에 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 블랙 반소매 티셔츠와 블랙 팬츠를 착용한 채 골목 한가운데 서 있다. 한 손에는 스마트폰을 들고 화면을 바라보고 있으며 화이트 컬러의 가방을 든 모습이 편안한 분위기를 더한다.맞은편에는 밝은 색상의 의상을 입은 여성이 서서 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 31기 순자로 보인다. 31기 경수는 일정한 거리를 둔 채 사진을 촬영하는 모습으로 자연스러운 순간을 담아내고 있다.주변에는 낮 햇살이 비치는 골목 풍경이 펼쳐져 있으며 양옆 건물과 나무가 어우러져 일상적인 분위기를 완성한다. 31기 경수는 담백한 스타일링과 편안한 자세로 시선을 끌고 있다.앞서 순자는 자신의 인스탁램에 "본격 경수 덕질 중"이라는 글과 경수의 사진을 게시하기도 했다.지난 27일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서는 영식과 정희, 영호와 옥순, 경수와 순자 총 세 쌍이 커플이 됐지만 현실 커플은 순자와 경수 뿐인 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr