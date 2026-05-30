유재석이 공식 석상에 참석했다./사진=텐아시아DB

정준하가 유재석의 과거를 이야기하며 '먹빼 모임'을 들썩이게 한다./사진제공=MBC

정준하가 유재석의 과거를 이야기하며 '먹빼 모임'을 들썩이게 한다.30일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '먹빼(먹고 빼는) 모임' 신입 회원으로 합류한 정준하(정여사)가 모임의 실세 유재석(유제니)의 흑역사를 공개한다.정준하는 회원들이 솔깃할 만한 유재석의 과거 이야기를 꺼낸다. 주우재(장훈 엄마)는 "그 소문은 진짜냐?"라며 유재석의 흑역사에 관심을 보이고, 정준하는 "시키면 다 했어"라고 말하며 폭로를 이어간다. 정준하의 한마디에 루머는 점점 덩치를 키우고, 유재석은 당황한 기색을 감추지 못한다.점점 커지는 루머에 유재석은 정준하의 입을 막기 위해 재빠르게 응징에 나선다. '입 조심' 경고를 받은 정준하는 어딘가에 진한 입술 자국을 남기고, 유재석은 "이건 편집!"이라고 외쳐 웃음을 안긴다. 과연 어떤 상황이 벌어진 것인지 궁금증을 더한다.이어 멤버들은 충청남도 당진에서 '먹고 빼는' 여정을 이어간다. 유재석, 주우재, 이용진(윤재 엄마)으로 구성된 '멸치 팀'과 하하(융드욕정), 허경환(화니 엄마), 정준하가 속한 '돼지 팀'은 칼로리 소모를 위한 미션에 돌입한다. 그러나 먹은 것을 소화하며 살을 빼는 데는 성공해도 게임이 진행될수록 예상치 못한 망신이 이어진다. 과연 '망신살'이 붙으며 '먹빼'에 실패한 주인공은 누구일지 관심이 쏠린다.정준하의 폭로전과 '먹빼 모임'의 당진 회동은 30일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr