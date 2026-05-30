그룹 프리스틴 출신 정은우가 성형외과 실장으로 일하고 있는 근황을 전했다./사진=정은우 SNS

그룹 프리스틴 출신 정은우가 성형외과 실장으로 일하고 있는 근황을 전했다./사진=정은우 SNS

그룹 프리스틴 출신 정은우가 성형외과 실장으로 일하고 있는 근황을 전했다./사진=정은우 SNS

그룹 프리스틴 출신 정은우가 성형외과 실장으로 일하고 있는 근황을 전했다.정은우는 30일 자신의 SNS에 "전직 아이돌, 은우입니다"라는 문구와 함께 짧은 영상을 게재했다. 영상에는 아이오아이(I.O.I)의 '갑자기' 챌린지에 참여한 모습과 과거 활동 이력이 담겼다.그는 "전직 아이돌, 그게 바로 저"라며 '슈퍼스타 K4', '보이스 키즈', '프로듀스101' 출연 당시 모습을 차례로 공개했다. 이어 "아이돌 활동도 했지만, 지금은 다른 길을 걷고 있다"며 현재의 삶을 소개했다.정은우는 "10년 만에 다시 뭉치는 친구들을 보니 아쉬운 마음도 든다"면서도 "28살인 지금 사회에서 로그아웃할 수는 없다. 먹고살기 위해 새로운 도전을 시작했다"고 밝혔다. 이어 "그래서 강남의 한 성형외과에서 실장으로 일하게 됐다. 성공한 아이돌이 되는 것보다는 쉬운 길이지 않을까"라고 덧붙인 뒤 '갑자기' 안무를 선보였다.정은우는 어릴 적부터 여러 오디션 프로그램에 출연하며 이름을 알렸다. '슈퍼스타 K4', '보이스 키즈'에 이어 2016년 Mnet '프로듀스101'에 플레디스엔터테인먼트 연습생 신분으로 참가했으나 최종 21위를 기록하며 아이오아이 멤버로 발탁되지는 못했다.이후 임나영, 주결경 등과 함께 프리스틴으로 데뷔했지만, 그룹은 2019년 해체됐다. 같은 해 11월에는 프리스틴 출신 경원, 민경, 예빈과 함께 히나피아로 재데뷔했으나 약 9개월 만에 활동을 종료했다.최근 임나영이 아이오아이 데뷔 10주년을 맞아 재결합 활동에 나선 가운데, 정은우의 근황에도 관심이 쏠렸다. 걸그룹이 해체한 뒤 정은우는 개인 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통을 이어왔다.한편 2014년 Mnet '쇼미더머니3' 출신 래퍼 육지담 역시 최근 성형외과 실장으로 근무 중인 사실을 알려 화제를 모았다. 두 사람 모두 오디션 프로그램을 통해 얼굴을 알린 뒤 같은 업계로 진출했다는 점에서 눈길을 끈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr