사진=KBS2 '더시즌즈'

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가수 이석훈이 한 달 15kg씩 감량했던 극단적 다이어트의 후유증을 털어놨다.29일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 씨야, 김재환, 이석훈, 정승환이 출연해 무대를 꾸몄다.이날 이석훈은 "너무 떨린다. 이 무대가 굉장히 떨린다. 긴장되고 잘 하고 싶어서 '나야 나' 춤도 췄다"고 출연 소감을 전했다.MC 성시경을 향해 "요즘 너무 멋있어졌다"고 극찬한 이석훈은 "선배님의 내추럴한 모습들이 발라드 가수들에게는 일종의 핑계 같은 거였는데, 갑자기 너무 멋쟁이가 돼서 당황스럽다"고 농담해 웃음을 안겼다.이에 성시경은 "다이어트 쪽으로는 이석훈 씨가 선배"라고 말했다. 이석훈은 자신의 최고 몸무게가 100kg이라고 밝혀 놀라게 했다. 그는 "대학교 1학년 때까지 그 몸이었다"고 털어놨다.다이어트 계기를 묻자, 이석훈은 "데뷔를 두 달 앞두고 80kg 정도였는데, 대표님이 '살을좀 빼자'고 하셨다. 원래 목표는 75kg이었는데 '내가 이 정도까지 할 수 있는 사람'이라는 걸 보여드리고 싶어서 결국 64kg까지 감량했다"고 밝혔다.무려 36kg이나 감량한 이석훈은 "하루 세 끼를 먹긴 먹었다. 방울토마토 한 줌, 달걀 두 개, 작은 고구마 하나, 샐러드 조금이 한 끼였다"고 식단을 밝혔다. 그러면서 "그렇게 세끼를 먹으니까 한 달에 15kg씩 빠지더라"고 덧붙였다.하지만 극단적인 다이어트의 대가는 혹독했다고. 이석훈은 "몸에 있는 안 좋은 것들은 다 얻게 됐다. 신장도 안 좋아지고 얼굴에 주름도 많이 생겼다"면서 "절대 이렇게 다이어트하면 안 된다"고 강조했다.이석훈은 "드셔야 한다. 근력 운동을 무조건 해야한다. 어린 친구들은 잠깐 굶고 빼도 어느 정도 회복이 되지만, 우리 나이가 되면 다르다. 안 먹고 다이어트를 하면 기초대사량이 떨어져 오히려 살이 더 찌는 몸으로 변한다"고 말했다.성시경은 "살 빼려면 불행하고 외로워야 한다"면서 "넌 가족이라도 있지. 난 파리가 집에 들어왔는데, 반갑더라. 프랑스라고 이름도 지어줬는데, 오래 못 살더라. 실화다"라며 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr