추성훈 / 사진=텐아시아 DB

ENA ‘THE SCOUT : 다시 태어나는 별’(이하 ‘더 스카웃’) 4회에서는 16인의 뮤즈들이 2차 경연 ‘리메이크 마이 셀프’ 팀전에 나서는 현장이 펼쳐진다. / 사진=ENA ‘더 스카웃’

방송인 추성훈이 제작발표회 후문을 밝힌다.29일 오후 8시 방송되는 ENA 성장형 음악 프로젝트 'THE SCOUT : 다시 태어나는 별'(이하 '더 스카웃') 4회에서는 마스터 이승철-김재중-웬디-DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 훈련시킨 16인의 뮤즈들이 2차 경연 '리메이크 마이 셀프' 팀전에 선다.이날 마스터들은 제작발표회를 마친 뒤 한자리에 모인다. 이때, 이승철은 "오늘 제작발표회 때 추성훈 마스터가 압권이었다"며 음악 마스터들 사이 유일무이한 '피지컬 & 멘털 마스터' 추성훈에 대해 운을 띄운다. 이에 추성훈은 "'내가 왜 이 자리에 있는 건지 모르겠다'고 했다"며 자폭했고, 이승철은 "기자분들도 굉장히 궁금해 했다"고 거든다. 김재중은 "다른 팀이 어떻게 훈련하고 있는지 궁금하다"며 탐색전에 나서지만, 이승철은 "너네 음흉해. 웬디는 얘기 많이 해주는데~"라며 견제한다. 김재중도 Young K의 훈련법을 두고 "그건 표랑 직결될 거 같은 행동"이라고 꼬집는다.드디어 2차 경연 당일, MC 김성주가 무대에 깜짝 등장하자 뮤즈들은 놀라움을 감추지 못한다. 김성주는 이승철에게 "2009년부터 같이 했었는데 많이 달라지셨다"고 운을 띄우고, 이승철은 "많이 겸손해졌다. 김성주 아나운서의 목소리를 들으니 떨린다. 벌 받고 있는 느낌"이라며 공손한 모습을 보인다. 여기에 마스터들을 대신해 심사를 맡을 'DJ 평가단' 김태균과 박소현까지 등장한다. 특히 김태균은 "제가 언제 승철이 형 평가를 해보겠냐"며 독설 가능성까지 예고한다.직후, 각 팀의 첫 번째 주자들이 나서 1라운드 팀전 무대가 시작되자 심사위원과 마스터들의 극과 극 평가가 쏟아진다. "신화 이민우가 떠오른다"는 극찬이 나오는가 하면, "손동작이 지저분했다"는 냉정한 평도 이어진다. Young K는 이승철 팀의 뮤즈를 분석하려다 "눈치가 보인다" 며 머뭇거리고, 이승철은 "노래는 건들지 맙시다"라며 얼굴까지 빨개진다. 여기에 김재중은 "음향이 편파적인 것 아니냐"며 불만을 드러낸다. 이어진 2라운드에는 인기 멤버들이 총출동한 '죽음의 조'가 편성된다.한편 ENA '더 스카웃'은 29일 오후 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr