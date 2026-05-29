'뒷담화 논란' 31기 옥순, 드디어 SNS 침묵 깼다…"잘 가 옥순아" 댓글 창엔 비난 쇄도

'나는 SOLO' 31기 옥순이 SNS를 재개했다. / 사진=옥순 SNS 캡처

출연진 뒷담화 논란으로 대중의 질타를 받았던 '나는 SOLO' 31기 옥순이 방송 출연 소감을 전했다.29일 옥순은 비활성화했던 SNS 계정을 공개한 뒤 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송 캡처 사진을 올렸다. 그는 "잘 가 옥순아"라는 짧은 글로 방송을 마친 소감을 전했다.특히 해당 게시물은 다른 게시글과 달리 유일하게 댓글 기능이 열려 있어 눈길을 끌었다. 이에 댓글 창에는 "뻔뻔하다", "무슨 생각으로 올린 거냐", "아직도 뭘 잘못했는지 모르는 것 같다" 등 누리꾼들의 비판이 쏟아졌다.한편 옥순은 '나는 SOLO'에서 영숙, 정희와 함께 순자의 왕따를 주도했다는 의혹에 휩싸인 바 있다. 이에 대해 옥순은 지난 28일 촌장엔터테인먼트TV에서 진행된 31기 라이브 방송에 출연해 "이 이 자리를 빌려 나의 참견질, 솔직함을 가장으로 한 말들로 상처를 드린 것에 대해선 진심으로 죄송하다. 실제로 당사자(순자)가 나의 사과를 안 받아주더라도 계속해서 미안하고 잘못했다고 생각하며 살겠다"고 사과했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr