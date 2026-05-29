배우 이다희가 '구기동 프렌즈'에서 눈물을 쏟는다. / 사진=텐아시아DB

29일 '구기동 프렌즈' 8회가 방송된다. / 사진제공=tvN

배우 이다희가 '구기동 프렌즈' 촬영 도중 갑자기 눈물을 쏟는다. ‘29일 방송되는 tvN '구기동 프렌즈' 8회에서는 AP(아시아 프린스) 장근석이 안내하는 일본 도쿄 당일치기 여행 뒷이야기가 공개된다. .이날 장근석, 안재현, 경수진은 시부야 20대, 30대의 핫 플레이스이자 40대 이상은 출입을 제한하는 이자카야를 찾아간다. 1987년생으로 마흔이 코앞인 이들은 입구에서부터 곧바로 진행되는 연령 확인 절차에 당황하는 모습을 감추지 못한다. 과연 이들이 입장에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.한편 구기동 하우스에 홀로 남은 이다희의 텐션이 급격하게 상승한다. 아무도 없는 구기동 하우스에서 자유롭게 노래를 부르며 행복한 시간을 보내는 것. 그러나 신나게 노래하던 이다희가 갑자기 바닥에 누워 오열하는 모습을 보여 눈길을 끈다.이날 장도연은 비밀스럽게 절친을 초대한다. 아무 정보 없이 놀러 온 장도연의 절친은 "창피해서 사람 없을 때 불렀어?", "뭐라도 없어지면 나 의심받는 거 아니야?"라고 말해 장도연을 폭소케 한다. 구기동 하우스에 입성한 장도연 절친의 정체는 과연 누구일지 궁금증을 더한다.'구기동 프렌즈'는 이날 오후 8시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr