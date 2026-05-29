사진=텐아시아 이민경 기자 @2min_ror

그룹 아이오아이의 콘서트에 밴드 터치드 윤민, 그룹 몬스타엑스 주헌, 크래비티 형준 등 연예계 셀럽들이 뭉쳤다.아이오아이는 29일 오후 8시 서울 잠실실내체육관에서 데뷔 10주년 기념 콘서트 '2026 I.O.I CONCERT TOUR : LOOP IN SEOUL'(아이오아이 콘서트 투어 : 루프 인 서울)을 개최했다.이날 앙코르 무대 전 있었던 관객 챌린지에서 밴드 터치드 윤민, 그룹 크래비티 형준, 몬스타엑스 주헌이 등장해 시선을 모았다. 이들은 각각 'Watta Man', '갑자기', 'Pick Me' 안무 챌린지 구간을 췄다.아이오아이는 2016년 방송된 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101'을 통해 만들어진 프로젝트 그룹이다. 공연 첫날인 29일 이들의 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP'(아이오아이 : 루프) 타이틀곡 '갑자기'가 멜론 메인 차트인 TOP100에서 1위에 이름을 올렸다. '갑자기'는 데뷔 10주년을 맞이해 9년 만에 발매한 컴백작이다.한편, 아이오아이는 29일부터 오는 31일까지 사흘간 단독 콘서트 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최한 뒤, 아시아 투어에 나선다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr