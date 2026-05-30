사진=조정석 유튜브

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배우 조정석과 가수 거미가 6년 만에 둘째를 품에 안게 된 이유를 밝혔다.29일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '석과 음악 사이' 첫 게스트로 가수 거미가 출연했다.최근 둘째 딸을 품에 안은 조정석-거미 부부는 아이 둘을 갖게 된 계기를 솔직하게 털어놨다. 조정석은 "처음에는 아내의 첫째 사랑이 너무 커서 둘째는 상상도 못 했다"면서 "6년이 지나던 시점, 영화 '좀비딸' 촬영 중 거미에게서 전화가 왔다. 갑자기 '오빠 우리 둘째 가질까요?'라고 하더라. 순간 눈이 번쩍 뜨이고 코가 벌렁거리고 귀가 쫑긋했다"고 회상했다.이어 "너무 놀라서 당장 서울로 올라가고 싶었다"고 고백하며 "그 뒤로는 일사천리로 진행됐다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.거미는 둘째를 결심한 이유로 주변의 영향을 꼽았다. 그는 "아이를 낳은 선배들은 '좋으니까 빨리 낳아라'고 했고, 아이가 없는 분들은 '나을 수 있을 때 꼭 낳아라. 후회된다'고 말했다"고 전했다.그러면서 "주변 친한 가족들을 보면 형제자매가 있는 경우가 많았다. 삼둥이를 키우는 정상훈 가족을 보면서도 영향을 받았다"고 밝혔다.결정적인 이유도 고백했다. 거미는 "예원이가 크면 동생이 없어서 외롭겠다는 생각이 들었다"면서 "우리 직업이 특수하다 보니 아이가 자기 감정을 부모에게만 털어놓는 데는 한계가 있을 수 있다. 형제자매가 있으면 서로 의지하며 살아갈 수 있다는 말이 크게 와닿았다"고 전했다.조정석 또한 "부모는 언젠가 곁에 없을 수 있지만 형제자매는 평생 함께 갈 수 있는 존재다. 마음을 터놓고 이야기할 수 있는 친구이자 가족이 될 수 있다고 생각했다"면서 "앞으로 살아갈 시간이 훨씬 더 긴 만큼 서로 의지할 형제가 있다는 건 큰 힘이 될 것 같다"고 덧붙였다.조정석은 첫째 딸 예원과의 유쾌한 일상도 공개했다. 거미는 "예원이가 편식을 하길래 채소를 안 먹으면 키가 안 큰다고 했더니 '아빠 키 작잖아'라고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 조정석은 "그 순간 괜히 긁혔다"고 털어놨고, 거미는 "예원이는 그냥 장난으로 하는 말이다. 요즘은 아빠를 놀리는 게 재미있는 나이"라고 설명했다.한편 조정석과 거미는 2018년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr