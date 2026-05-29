하지원이 예능 '26학번 지원이요'로 캠퍼스 라이프를 보여주고 있다. / 사진=텐아시아DB

사진=하지원 유튜브

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전 스피드스케이팅 국가대표 이상화가 배우 하지원에게 서운함을 토로했다.28일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 '둘이 무슨 사이? 강남 질투 대폭발하게 만들 하지원♥이상화의 부부 케미'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 하지원은 대학 축제 현장에서 바쁜 시간을 보내던 중 이상화의 깜짝방문에 반가움을 감추지 못했다. 이상화는 "지원 언니를 만나러 왔다"며 한걸음에 축제장을 찾았다.두 사람은 첫 만남 이후 빠르게 가까워진 계기에 대해서도 이야기했다. 이상화는 "우리가 3월 초에 처음 만났는데 이렇게 급격하게 친해질 수 있었던 이유가 뭘까"라고 물었고, 하지원은 "너랑 너무 잘 맞는다. 일본에서 이야기할 때도 너무 좋았다"고 답했다.이상화 역시 "운명이라는 걸 느꼈다. 그냥 좋았다"고 화답했다. 하지원은 "나는 불편하면 즐기지 못하는데 상화는 너무 편하다"며 애정을 드러냈다.연락 에피소드도 공개됐다. 이상화는 "언니가 내 문자를 3~4주 동안 안 봤다"고 서운함을 토로했고, 하지원은 "번호를 먼저 물어봤는데 문자가 온 걸 모르고 있었다. 몇 주 뒤에 확인하고 깜짝 놀랐다"고 해명해 웃음을 자아냈다.이상화는 하지원의 노래 '홈런(Home Run)'에 대한 특별한 추억도 꺼냈다. 그는 "국가대표 선발을 앞두고 운동할 때 계속 들었던 노래"라며 "그 시기 가사가 저한테 굉장히 와닿았다"고 밝혔다.이어 "'홈런'이 원동력이 됐다. 가사에서 힘을 많이 받았다"고 고백했다. 하지원은 "다들 흑역사라고 하는데, 그런 이야기는 처음 듣는다"며 감동한 표정을 지었다.이상화가 "이 세상 사람들이 다 알아야 하는 노래"라고 적극 홍보에 나서 웃음을 안겼다. 앞서 하지원은 구독자 120만 돌파시 '홈런' 무대를 선보이겠다고 약속한 바 있다.이상화는 뒤늦게 대학 생활을 즐기는 하지원을 보며 "나도 운동할 때는 늘 즐기고 있다고 말했지만 사실은 못 즐겼다. 성적에 대한 압박이 너무 컸고 결과에 집착할 수밖에 없었다"고 털어놨다.그러면서 "지나고 나서 생각해 보니 왜 그 순간을 더 즐기지 못했을까 하는 아쉬움이 남는다. 지금 다시 선수 시절로 돌아간다면 더 즐길 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.하지원 역시 공감했고, 이상화는 "언니 때문에 좋은 기운을 받는다"며 "좋은 에너지를 주는 사람"이라고 고백했다. 하지원도 "나도 상화가 좋다"고 화답하며 훈훈함을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr