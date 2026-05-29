사진=조정석 유튜브

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배우 조정석과 가수 거미가 셋째 계획을 접은 이유를 밝혔다.29일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '석과 음악 사이' 첫 게스트로 가수 거미가 출연했다.이날 조정석은 평소 방송 출연을 꺼리는 거미를 향해 "원래 방송을 같이 잘 안 하지 않냐"고 물었고, 거미는 "아예 안 하다가 예전에 '신인가수 조정석' 때 한 번 했었다"고 답했다.조정석의 유튜브 도전에 대해서도 거미는 긍정적인 반응을 보였다. 그는 "유튜브가 오빠한테는 아주 잘 맞는 것 같다. 거부감은 전혀 없다"고 말했다.두 사람은 최근 태어난 둘째 딸 이야기를 꺼냈다. 조정석은 "둘째 출산 축하한다"며 하이파이브를 했고, 거미는 "너무 좋다. 행복하다"고 웃어 보였다. 다만 육아의 무게도 커졌다고.거미는 "확실히 애달픔이 두 배가 됐다"고 털어놨다. 이에 조정석은 아내의 모성애를 언급하며 "정말 아이에 대한 사랑이 차고 넘친다. 이런 엄마가 있을까 싶을 정도"라고 말했다.이어 "첫째 때도 그랬고 둘째 때도 그렇다. 아이가 보고 싶어서 울기도 한다"며 "모든 엄마들이 다 그렇다고 하는데 저는 정말 대단하다고 생각한다"고 덧붙였다.거미는 "모든 엄마들이 다 그렇다"며 쑥스러운 반응을 보였다. 두 사람은 첫째 딸 조예원, 둘째 딸 조아연을 양육 중이다. 조정석은 "둘째가 많이 순한 편"이라고 설명했다.셋째 계획에 대한 이야기도 나왔다. 거미는 "주변에서 둘째를 낳자마자 셋째를 추천하는 분들이 많았다"고 털어놌다. 앞서 "셋째를 원한다"고 너스레를 떨던 조정석은 "제가 먼저 셋째는 안 될 것 같다고 이야기했다"고 밝혔다.조정석은 "아이들도 중요하지만 아내 건강이 더 중요하다는 생각이 들었다"면서 "둘째를 낳고 회복하는 과정을 보는데 너무 안쓰러웠다. 몸을 대신 바꿔주고 싶을 정도였다. 그 모습을 보고 나니 셋째 생각은 전혀 들지 않았다"고 털어놨다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr