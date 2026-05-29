이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘100상엽’

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'

‘나는 솔로’ 31기 옥순의 순자를 향한 발언을 두고 28기 정희가 솔직한 생각을 밝혔다.29일 28기 광수의 채널 ‘100상엽’에는 ‘나는 솔로 31기 리뷰. 언니들이 낋여주는 나솔 31기 리뷰’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에는SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’ 28기 정희와 영자, 29기 영자가 출연해 31기 방송을 함께 시청하며 이야기를 나눴다.가장 먼저 문제로 언급된 장면은 옥순이 경수, 순자를 바라보며 “좋아 죽네 좋아 죽어. 귀엽네”라고 말했던 방송 장면이었다.이를 본 28기 정희는 “나 이 장면 너무 화가 났다”며 “나는 걸스토크 만큼이나 이 장면이 화가 났다”고 말했다.이어 “방에서는 정말 안 들렸을 수도 있다. 그런데 이건 눈앞에서 두 사람이 같이 있는데 하는 말 아니냐”며 “귀여워 정도는 할 수 있다. 그런데 나보다 두 살 어린 사람에게 귀엽다고 하는 건 듣는 사람 입장에서는 다를 수 있다”고 짚었다.그러면서 “여기서 귀엽다는 말은 내가 너보다 위에 있다는 뉘앙스라고 생각한다”고 자신의 생각을 밝혔다.28기 영자 역시 옥순의 또 다른 발언에 불편함을 드러냈다. 그는 방송에서 옥순이 경수와 순자가 어울리지 않는다는 취지로 말한 장면을 언급하며 “솔직히 도를 넘었다고 생각한다”고 말했다.이어 “이거는 너무 친구들끼리 이간질하는 거를 사람 한 명 가지고 강자가 약자한테 계속하는 거잖아. 그런 느낌이 드니까 나는 분노해서 가서 뭐라고 하고 싶을 정도였다”고 털어놨다.또 “이게 한 번이 아니었다. 나 같으면 얘기를 했을 거다. ‘내 앞에서 똑바로 얘기해 봐’라고 했을 것 같다”고 덧붙였다. 29기 영자 또한 “같은 출연자끼리인데 ‘경수랑 안 어울린다’는 말(옥순의 발언)은 순자한테 상처가 됐을 것 같다”고 짚었다.해당 영상에는 시청자들의 공감 댓글도 이어졌다. 누리꾼들은 “문제를 정확히 짚어준다”, “전 기수 출연자들이 봐도 심각했다는 것”, “배운 여자의 분석 같다”, “속이 시원하다” 등의 반응을 보였다.한편 31기 옥순은 지난 28일 진행된 ‘나는 솔로’ 라이브 방송에서 순자를 둘러싼 왕따 논란과 관련해 고개를 숙였다.당시 옥순은 “저의 참견질, 솔직함을 가장한 말들로 상처를 드린 것에 대해 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶다”며 “지금 사과로 끝나지 않겠다. 사과를 받아주지 않더라도 계속 잘못했다는 마음을 갖고 살겠다”고 사과했다.옥순은 최종 선택에서 영호와 커플이 됐지만 현실 연인으로는 이어지지 않았다고 밝히기도 했다.또 온라인상에서 제기된 결혼설, 임신설, 상견례설 등에 대해서는 모두 사실이 아니라고 선을 그었다.한편 28기 치과의사 정희는 ‘나는 솔로’ 돌싱 특집을 통해 28기 광수와 최종 커플이 됐으며 이후 실제 연인으로 발전해 공개 열애 중이다. 두 사람은 각각 딸 하나씩 두고 있으며 가족 데이트를 즐기는 일상을 채널을 통해 공유하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr