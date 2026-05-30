모델 야노시호가 딸 추사랑의 진로 고민을 털어놨다.
29일 ‘야노시호 YanoShiho’ 채널에는 ‘추상 몰래 하는 야노시호와 지젤의 비밀 데이트 (ft. 사주)’라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 야노시호는 에스파 지젤과 만나 진로에 대한 이야기를 나눴다. 지젤은 자신의 꿈을 찾게 된 과정과 오디션에 도전했던 경험을 들려줬고, 야노시호는 이를 관심 있게 들었다.
대화 도중 야노시호는 딸 추사랑을 언급했다. 그는 “사랑이는 지금 14살인데 아직 뭘 하고 싶은 건지 모르겠다”라고 솔직하게 말했다. 이에 지젤이 “모델이 꿈 아니었냐”고 묻자 야노시호는 “모델도 진짜 내가 아니라고 생각하고 있다. 아직 꿈을 찾고 있다”라고 전했다.
지젤은 “아직 14살이니까 하고 싶은 걸 못 찾은 것뿐이지 아예 모르는 건 아닐 것"이라며 따뜻한 조언을 건넸고, 야노시호는 “좋은 자극을 받았으면 좋겠다”라고 엄마의 바람을 드러냈다.
앞서 추사랑은 우수한 학업 성적으로 화제를 모은 바 있다. 야노시호는 자신의 채널을 통해 딸 추사랑의 성적표를 공개하며 “다 높은 점수를 받았다. '능숙한(Outstanding)'이 가장 높은 점수”라고 말했다. 제작진도 “전과목 최상등급”이라는 자막을 덧붙였다. 야노시호는 “지금은 거의 모국어 수준이다. 사랑이는 일본어보다 영어를 더 잘한다”라고 자랑했고, 학교 관계자 역시 “처음 왔을 때는 영어를 전혀 못했지만 정말 빠르게 배웠다”라고 칭찬했다.
지난해 모델 오디션에 도전했던 추사랑은 학업과 교우 관계에 집중하기 위해 유튜브 활동을 잠정 중단하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 뛰어난 비율과 학업 성취도를 동시에 보여주며 많은 응원을 받고 있는 가운데, 앞으로 어떤 꿈을 찾게 될지에도 관심이 쏠리고 있다.
한편, 일본 톱모델 야노시호는 2009년 추성훈과 결혼했으며 슬하에 딸 사랑 양을 두고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
29일 ‘야노시호 YanoShiho’ 채널에는 ‘추상 몰래 하는 야노시호와 지젤의 비밀 데이트 (ft. 사주)’라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 야노시호는 에스파 지젤과 만나 진로에 대한 이야기를 나눴다. 지젤은 자신의 꿈을 찾게 된 과정과 오디션에 도전했던 경험을 들려줬고, 야노시호는 이를 관심 있게 들었다.
대화 도중 야노시호는 딸 추사랑을 언급했다. 그는 “사랑이는 지금 14살인데 아직 뭘 하고 싶은 건지 모르겠다”라고 솔직하게 말했다. 이에 지젤이 “모델이 꿈 아니었냐”고 묻자 야노시호는 “모델도 진짜 내가 아니라고 생각하고 있다. 아직 꿈을 찾고 있다”라고 전했다.
지젤은 “아직 14살이니까 하고 싶은 걸 못 찾은 것뿐이지 아예 모르는 건 아닐 것"이라며 따뜻한 조언을 건넸고, 야노시호는 “좋은 자극을 받았으면 좋겠다”라고 엄마의 바람을 드러냈다.
앞서 추사랑은 우수한 학업 성적으로 화제를 모은 바 있다. 야노시호는 자신의 채널을 통해 딸 추사랑의 성적표를 공개하며 “다 높은 점수를 받았다. '능숙한(Outstanding)'이 가장 높은 점수”라고 말했다. 제작진도 “전과목 최상등급”이라는 자막을 덧붙였다. 야노시호는 “지금은 거의 모국어 수준이다. 사랑이는 일본어보다 영어를 더 잘한다”라고 자랑했고, 학교 관계자 역시 “처음 왔을 때는 영어를 전혀 못했지만 정말 빠르게 배웠다”라고 칭찬했다.
지난해 모델 오디션에 도전했던 추사랑은 학업과 교우 관계에 집중하기 위해 유튜브 활동을 잠정 중단하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 뛰어난 비율과 학업 성취도를 동시에 보여주며 많은 응원을 받고 있는 가운데, 앞으로 어떤 꿈을 찾게 될지에도 관심이 쏠리고 있다.
한편, 일본 톱모델 야노시호는 2009년 추성훈과 결혼했으며 슬하에 딸 사랑 양을 두고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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