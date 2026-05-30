이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘야노시호 YanoShiho’

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모델 야노시호가 딸 추사랑의 진로 고민을 털어놨다.29일‘야노시호 YanoShiho’ 채널에는‘추상 몰래 하는 야노시호와 지젤의 비밀 데이트 (ft. 사주)’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 야노시호는 에스파 지젤과 만나 진로에 대한 이야기를 나눴다. 지젤은 자신의 꿈을 찾게 된 과정과 오디션에 도전했던 경험을 들려줬고, 야노시호는 이를 관심 있게 들었다.대화 도중 야노시호는 딸 추사랑을 언급했다. 그는“사랑이는 지금 14살인데 아직 뭘 하고 싶은 건지 모르겠다”라고 솔직하게 말했다.이에 지젤이 “모델이 꿈 아니었냐”고 묻자 야노시호는 “모델도 진짜 내가 아니라고 생각하고 있다. 아직 꿈을 찾고 있다”라고 전했다.지젤은“아직 14살이니까 하고 싶은 걸 못 찾은 것뿐이지 아예 모르는 건 아닐 것"이라며 따뜻한 조언을 건넸고, 야노시호는 “좋은 자극을 받았으면 좋겠다”라고 엄마의 바람을 드러냈다.앞서 추사랑은 우수한 학업 성적으로 화제를 모은 바 있다. 야노시호는 자신의 채널을 통해 딸 추사랑의 성적표를 공개하며 “다 높은 점수를 받았다. '능숙한(Outstanding)'이 가장 높은 점수”라고 말했다. 제작진도 “전과목 최상등급”이라는 자막을 덧붙였다.야노시호는 “지금은 거의 모국어 수준이다. 사랑이는 일본어보다 영어를 더 잘한다”라고 자랑했고, 학교 관계자 역시 “처음 왔을 때는 영어를 전혀 못했지만 정말 빠르게 배웠다”라고 칭찬했다.지난해 모델 오디션에 도전했던 추사랑은 학업과 교우 관계에 집중하기 위해 유튜브 활동을 잠정 중단하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 뛰어난 비율과 학업 성취도를 동시에 보여주며 많은 응원을 받고 있는 가운데, 앞으로 어떤 꿈을 찾게 될지에도 관심이 쏠리고 있다.한편, 일본 톱모델 야노시호는 2009년 추성훈과 결혼했으며 슬하에 딸 사랑 양을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr