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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’ / 31기 영자와 순자

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

‘나는 솔로’ 31기 영자가 이른바 ‘왕따·뒷담화 논란’ 당시 상황에 대한 생각을 밝혔다.29일 ‘촌장엔터테인먼트TV’ 채널에는 ‘31기 영자&정숙 단독 인터뷰 사랑은 간절한 사람의 몫’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’ 31기 영자와 정숙이 게스트로 출연했다.제작진은 영자에게 “제3자의 시선에서 당시 분위기는 어땠냐”고 물었다. 앞서 방송에서는 옥순, 영숙, 정희가 순자에 대한 이야기를 나누는 모습이 공개되며 시청자들의 비판을 받았다.이에 영자는 “저는 트러블에 끼고 싶지 않아서 3일 차부터는 공용 거실에 많이 있었다”며 “직접적으로 들은 건 많지 않지만 간간이 그 방에서 순자 언니와 제 이름이 나오는 건 들렸다”고 말했다.이어 “귀담아듣지는 않았다. 그냥 떠드나 보다 생각했는데 순자 언니는 스트레스를 많이 받은 것 같더라”며 “저는 들어주는 입장이었다”고 당시를 떠올렸다.그러면서 “목소리가 커서 이런 일이 일어나지 않았나 싶다. 수다 떠는 걸 좋아해서 새벽 5시까지 떠들더라”며 “문제를 삼으면 문제가 되고, 문제 삼지 않고 넘어가면 문제가 되지 않는 것 같기도 하다”고 덧붙였다.영자의 발언은 최근 순자가 공개한 종영 소회와 맞물려 더욱 주목받고 있다.앞서 순자는 개인 계정을 통해 “응어리를 삼켜야 하는 순간이 올 때마다 제가 처한 상황을 이해해 주는 영자님의 응원이 있었다”며 출연자들 가운데 유일하게 영자를 직접 언급하며 고마움을 전했다.방송 당시 영자는 위축된 순자에게 “난 언니 응원한다”고 말했고, 이후 시청자들 사이에서는 여성 출연자 중 순자의 편에 섰던 거의 유일한 인물로 언급되기도 했다.하지만 종영 후 진행된 라이브 방송 뒤풀이 자리에 영자가 참석한 사실이 알려진 데 이어, 최근 인터뷰에서 “문제를 삼으면 문제가 되고, 문제 삼지 않고 넘어가면 문제가 되지 않는 것 같다”고 말하면서 일부 시청자들의 반발이 이어졌다.실제 해당 영상 댓글창에는 “문제를 안 삼으면 문제가 아니라는 말이 더 충격적이다”, “당사자가 되어도 같은 말을 할 수 있을까”, “방송에서는 언니 편이라고 하지 않았나”, “순자는 결국 혼자였다, 외로웠을 듯” 등의 반응이 이어졌다.한편 ‘나는 솔로’ 31기는 순자 왕따·뒷담화 논란으로 방송 이후에도 화제의 중심에 섰다. 종영 직후 진행된 라이브 방송은 동시 접속자 수가 약 40만 명에 육박했으며, 방송 종료 후에도 출연자들의 갈등과 후일담이 이어지며 관심을 모으고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr