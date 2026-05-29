'섹션TV 리포터' 맹승지, 돌연 은퇴 선언…"인생 2막, 즐거운 일하면서 살 것"

방송인 맹승지가 돌연 코미디언 은퇴를 선언했다.28일 맹승지는 자신의 SNS에 "개그우먼은 이제부터 은퇴"라는 내용의 글을 게재했다. 그는 "공채되고 2년 공개 코미디하고, 신인상도 받고 MBC 예능도 거의 모두 다 하고 SBS로 넘어가서도 너무 재밌게 개그우먼 생활했다"고 그간의 활동을 회상했다. 그는 "그 후로 10년 넘게 공개 코미디를 안 했고, 앞으로도 공개 코미디를 할 생각이 없다"며 "개그우먼으로 불려지는 게 어색할 때가 있다. 그냥 은퇴해야겠다"고 심경을 전했다.같은 날 그는 "개그우먼은 이제 안 하냐"는 팬의 질문에 "그렇다. 저 공개 코미디 안 한 지 10년 됐다. 개그우먼은 마음 속에서 이미 은퇴했고 하반기부터는 완전히 은퇴할 것"이라고 답했다. 이어 그는 "사람이 100년 가까이 사는데 개그우먼은 한 번 해봐서 좋았고 인생 2막도 즐거운 일하면서 행복하게 살 예정"이라고 덧붙였다. 그러면서 그는 "그동안 해왔던 배우 및 방송 일은 계속 할 것"이라고 전했다.한편, 맹승지는 2013년 MBC 공채 코미디언 20기로 데뷔해 같은 해 'MBC 방송연예대상' 코미디 부분 여자 신인상을 거머쥐었다. 이후 MBC '섹션TV 연예통신' 리포터로 발탁된 그는 '진짜 사나이 여군특집'에 출연해 인기를 이어갔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr승