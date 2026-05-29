불꽃 파이터즈가 연천미라클과 치열한 사투를 벌인다./ 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 연천미라클과 치열한 사투를 벌인다./ 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 연천미라클과 치열한 사투를 벌인다.오는 6월 1일 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 4화에서 불꽃 파이터즈는 '독립리그 넘버원 구단' 연천미라클을 상대로 치열한 사투를 벌인다.앞선 화에서 불꽃 파이터즈는 연천미라클의 선제 투런포에 패배의 문턱까지 내몰렸다. 하지만 5회 말, 임태윤의 좌익수 앞 안타와 박용택의 내야 안타가 이어졌고, 이후 등장한 이대호가 큼지막한 동점 2타점 2루타를 날렸다.이날 방송에서는 불꽃 파이터즈와 연천미라클의 개막전 그 두 번째 이야기가 그려진다. 파이터즈의 새로운 에이스로 떠오른 신재영은 구원투수로 등판한다. 여기에 더해 그는 불꽃 파이터즈에 치명타를 안겼던 연천미라클의 홈런타자 권도휘와 피 말리는 승부를 보인다. 단 한 개의 공으로 희비가 나뉘는 극한의 중압감 속에서 신재영이 마운드를 지켜낼 수 있을지 공개된다.이에 맞서 연천미라클은 좌투수를 투입한다. 박용택과 최수현으로 이어지는 파이터즈의 좌타 라인을 틀어막겠다는 전략. 통상적으로 좌타자는 좌투수에 약하다는 정설이 있는 만큼 파이터즈가 상대의 치밀한 계획을 뚫고 전세를 뒤집을 수 있을까.한편 4번 타자로 출전한 정성훈은 뜻밖의 악재에 부딪힌다. 타석에 들어선 그는 순식간에 찾아온 고통에 주저앉은 뒤 "부러진 것 같은데?"라며 심각한 상황을 전한다. 엎친 데 덮친 격으로 그를 대체할 수 있는 백업 내야수도 없는 상황, 파이터즈가 첫 경기부터 찾아온 부상 주의보를 어떻게 극복해 낼지 본방송에서 공개된다.오는 6월 1일 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr