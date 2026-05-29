신하균이 ‘가면레이서’로 변신한다./사진제공=MBC

신하균이 ‘가면레이서’로 변신한다./사진제공=MBC

신하균이 ‘가면레이서’로 변신해 헤븐캐피탈에 잠입한다.29일 MBC 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’ 측은 3회 방송을 앞두고 정호명(신하균 분)의 파격 변신이 담긴 스틸을 공개했다.지난 2회는 10년 전 여객선 사건의 진실과 함께 정호명, 봉제순(오정세 분), 강범룡(허성태 분)이 사라진 USB를 둘러싼 추적전이 펼쳐졌다.이런 가운데 공개된 스틸 속 정호명의 얼굴을 가린 강렬한 가면이 눈길을 사로잡는다. 해당 가면은 호명의 아들 지우가 힘내라는 의미로 선물한 물건이다. 특히 정호명은 비장한 분위기와는 달리 어설프면서도 비장한 ‘가면레이서’ 비주얼로 웃음을 자아낸다. 주먹을 불끈 쥔 모습에서는 전직 국정원 블랙요원다운 긴장감도 느껴진다.또 다른 스틸에는 화장실에서 마주친 정호명과 유인구(현봉식 분)의 대치가 담겼다. 유인구는 정호명의 갑작스러운 등장에 순간 굳어버리고, 칼날에 베인 듯 반쯤 잘려나간 정호명의 가면은 심상치 않은 일이 벌어졌음을 짐작하게 한다.헤븐캐피탈은 한경욱(김상경 분)의 정치 자금원으로 알려진 곳이다. 3회 방송에서는 정호명이 한경욱과 헤븐캐피탈의 연결고리를 찾기 위해 홀로 헤븐캐피탈에 잠입한다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr