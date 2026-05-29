김민지 / 사진 = 김민지 유튜브 채널

넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 김민지가 얼굴형 관리 비결을 공개했다.28일 유튜브 채널 '김민지'에는 '성형없이 예뻐지는 법? 시술 추천 vs 비추천 관리 총정리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김민지는 꾸준히 제기되는 성형 의혹에 선을 그으면서도 "시술과 관리로도 충분히 예뻐질 수 있다. 제가 알려드리겠다"고 말문을 열었다.교정만 4년간 했다는 그는 "고등학교 때 교정을 한 번 하고 대학교에 갔는데 교정이 하나도 안 된 기분이었다"며 "어떤 남동생이 '누나는 교정만 하면 예쁠 것 같다'더라. 그 얘기를 듣고 충격을 먹어서 다음 주에 교정 전문 치과를 찾아 교정을 1년 더 했다"고 밝혔다.이후 그는 얼굴형 관리 비결을 묻는 누리꾼에 "저 치아 8개 뽑았다. 사랑니 4개와 앞쪽 2개씩. 이렇게 8개를 뽑아서 충분히 들어갈 자리가 많았던 것 같다. 그래서 하관이 좀 작아진 게 아닌가 싶다"고 설명했다.그는 얼굴형 관리를 위해 꾸준한 시술을 이어오고 있다고 밝혔다. 김민지는 "턱 필러 맞고 자갈턱 보톡스 맞았다. 근데 교정이 (얼굴형 변화에 영향이) 컸던 것 같다"며 "아무리 턱 필러 맞고 보톡스 맞아도 교정이 (효과가) 2배"라고 덧붙였다. 그러면서 그는 "턱 필러는 2년에 한 번 꼴로 맞는다. 코 필러는 매부리가 너무 심해서 1cc밖에 안 들어갔다"고 해명했다.한편, 김민지는 지난 2월 자신의 유튜브 채널을 통해 한 차례 성형 의혹에 해명한 바 있다. 당시 그는 논란이 된 과거 사진을 보며 "저도 그 사진 보면 놀란다. 교정기를 막 시작했을 때라 입이 많이 나와보였던 것"이라고 설명하며 교정 외에도 여러 시술을 진행했다고 쿨하게 밝혀 눈길을 끌었다.한편, 김민지는 '솔로지옥5' 방영 전부터 그룹 에스파의 멤버 카리나와 흡사한 외관으로 주목 받은 바 있다. 당시 그는 '육상계 카리나'라는 별명으로 이름을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr