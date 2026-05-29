지예은이 '유재석 캠프' 1기 숙박객이 만날 때 비용을 쾌척한 것으로 알려졌다. / 사진=텐아시아DB

배우 지예은이 '유재석 캠프' 1기 숙박객이 촬영 후 모일 때 비용을 쾌척한 것으로 알려졌다.29일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 '유재석 캠프'를 연출한 이소민PD와 윤신혜 작가를 만났다.'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석의 지휘 아래 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 즐거운 시간을 보내며 일상 탈출을 꾀하는 단체 캠프 예능이다. '대환장 기안장', '효리네 민박' 등을 선보인 제작진이 연출했다.윤신혜 작가는 '유재석 캠프' 1기 숙박객이 촬영 이후에도 돈독한 친분을 이어오고 있다고 밝혔다. 그는 "1기 숙박객끼리 자주 만난다"며 "1기에 지예은 동생이 있다 보니 지예은도 이들이 언제 만나는지 알 수 있다"고 말했다. 그러면서 "1기 숙박객들이 프로그램 공개 시점에 맞춰서 만났는데 파티룸 빌리는 비용을 쾌척했다더라"며 지예은의 미담을 전했다.이소민 PD는 지예은 동생 지동건이 출연한 비하인드를 밝혔다. 그는 "지예은의 출연이 정해지기 전부터 동생 지동건의 출연이 확정된 상태였다"며 "이런 우연이 찾아와줘서 감사하다. 덕분에 지예은 부분도 더 재밌게 살 수 있었던 것 같다"고 소감을 전했다.'유재석 캠프'는 지난 26일 공개된 뒤 2일 만인 28일 대한민국 TOP10 시리즈 1위에 올랐다. 말레이시아, 대만, 필리핀, 태국 등 아시아 주요 8개국 TOP10에 동시 진입했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr