'유재석 캠프' 윤신혜 작가가 이광수의 요리 실력을 기대했다고 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

'유재석 캠프'의 윤신혜 작가가 이광수의 요리 실력에 놀랐다고 털어놨다.29일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 '유재석 캠프'를 연출한 이소민PD와 윤신혜 작가를 만났다.'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석의 지휘 아래 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 즐거운 시간을 보내며 일상 탈출을 꾀하는 단체 캠프 예능이다. '대환장 기안장', '효리네 민박' 등을 선보인 제작진이 연출했다.윤신혜 작가는 촬영 당시를 떠올리며 "출연자 네 분 중 한 분은 요리를 잘 할 줄 알았다"고 말했다. '유재석 캠프'에서는 숙박객을 위해 허둥지둥하며 음식을 준비하는 출연진의 모습이 나온다. 이들은 고기를 태우거나 식사 시간을 못 맞추는 등 허술한 모습을 보였다.윤신혜 작가는 "tvN 예능 '콩콩밥밥'에서 이광수가 요리하는 모습을 봤기 때문에 요리할 때 어느 정도 에이스 역할을 할 거라 기대했다"고 말했다. 그러나 이어 "그런데 똑같이 잘 못 하더라"라고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "이광수가 끓인 부대찌개는 깜짝 놀랄 정도로 맛있었다"고 감탄했다.'유재석 캠프'는 지난 26일 공개된 뒤 2일 만인 28일 대한민국 TOP10 시리즈 1위에 올랐다. 말레이시아, 대만, 필리핀, 태국 등 아시아 주요 8개국 TOP10에 동시 진입했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr