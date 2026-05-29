그룹 아이오아이 멤버 최유정이 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=최유정 SNS

사진=최유정 SNS

그룹 아이오아이 멤버 최유정이 음원사이트 1위에 기쁨을 표했다.최유정은 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "너무너무 감사합니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 아이오아이의 10주년 미니 3집 타이틀곡 '갑자기'가 발매 10일 만에 국내 최대 음원사이트에서 'TOP 100' 차트 1위를 기록한 모습. 최유정은 "첫콘날 이렇게 선물까지 받게 되다니...."라며 감동의 눈물 이모티콘을 덧붙였다.'갑자기'는 예고 없이 찾아오는 그리움과 춤을 그리는 신스팝(Synth-pop) 트랙이다. 발매 초반 반응이 크게 갈렸지만, '자려고 누웠는데 갑자기'라는 가사가 중독성을 이끌어냈다는 평가를 받고 있다.한편 아이오아이는 29부터 31일까지 서울 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최하고 아시아 투어에 나선다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr