문재완 / 사진 = 밉지않은 관종언니 유튜브 채널

그룹 샵 출신 가수 이지혜의 남편이 비만 치료제 마운자로를 투약 중인 근황을 전했다.28일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '역대급 미친 물가! 이지혜 눈 돌아간 대한민국 7대시장 '광명시장' 맛집 투어'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 이지혜는 남편 문재완과 함께 광명시장을 찾아 쇼핑을 즐겼다.특히, 이날 문재완은 몰라보게 슬림해진 실루엣으로 등장해 눈길을 끌었다. 연신 놀라움을 표하는 제작진에 그는 뿌듯한 미소를 숨기지 못하고 확연히 달라진 옆 모습을 공개했다. 그는 투약 한 달 만에 많이 들어간 뱃살과 선명해진 턱선을 자랑했다. 이어 이지혜는 "팔다리가 너무 얆아졌다"고 감탄을 표했다.문재완은 투약 중에도 변함없는 먹성을 자랑했다. 그는 "오늘 내가 마운자로 먹방을 보여주겠다. 그동안 마운자로 하면서 입맛이 없어진 줄 알았는데 그게 아니다"라며 빈대떡 폭풍 먹방을 선보여 웃음을 안겼다.해당 영상을 본 누리꾼들은 "살이 얼마나 빠진 거야", "비만 치료제 효과 대박", "완전 반쪽 됐네" 등 그의 다이어트 전후 차이에 놀라움을 표했다.한편, 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr