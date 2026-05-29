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배우 박보영이 캐릭터가 답답하다는 의견에 대해 소신을 보였다.지난 28일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 디즈니플러스 '골드랜드' 박보영(김희주 역)과의 인터뷰를 진행했다. '골드랜드'는 거대한 금괴를 둘러싼 인물들의 욕망과 선택을 그린다.이날 박보영은 김희주의 모습이 답답하고 마치 고구마를 100개 먹은 것 같다는 대중의 의견에 "너무 보통의 사람이 어쩌다 휘말리게 된 것이지 않나. 시행착오가 있을 거라 생각했다"라고 말했다.이어 "흑화에 대한 기준이 보는 사람들마다 다를 수 있다고 생각한다. 그래도 범죄 집단에 가담되지 않은, 열심히 일하면서 사는, 사람을 죽여서는 안 된다고 생각했던 사람이 결국 사람을 죽이고 피를 묻힌다는 것 자체가 큰 변화인 것 같다"라고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr