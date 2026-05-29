'이호선의 사이다' 22회는 오는 30일 방송한다. / 사진제공=SBS Plus

'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다. / 사진제공=SBS Plus

이호선 상담가와 개그우먼 김지민이 역대급 사연에 사이다 발언을 날린다.오는 30일 방송되는 SBS Plus 예능 '이호선의 사이다' 22회에서는 '처치 곤란 내 인생의 쓰레기'를 주제로 한 황당한 사연들이 공개된다.이날 방송에서 김지민은 이호선에게 "교수님은 물건을 잘 버리는 편이시냐"고 묻는다. 이에 이호선은 "버리는 건 잘 못한다. 이사할 때 한 번에 버리는 편이다"며 "우리 집은 남편이 잘 버린다"고 답한다. 이어 "남편에게 '나는 버리지 말아 줘'라고 했다"고 덧붙인다.김지민과 이호선은 한 사연을 읽다가 극도로 분노하는 모습을 보인다. 김지민은 "진짜 이혼 잘하셨다. 이혼 안 했으면 어쩔 뻔했냐"고 말하고, 이호선 역시 "당신은 참 쓰레기야"라고 솔직한 사이다 발언을 해 스튜디오를 술렁이게 만든다.'이호선의 사이다'는 매주 토요일 오전 10시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr