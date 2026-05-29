가수 이찬원이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

30일 '불후의 명곡' 758회 작곡가 김도훈 편이 방송된다. / 사진제공=KBS

'불후의 명곡' 이찬원이 역대급 라인업의 출연진을 보며 격한 반응을 보인다.오는 30일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡' 758회는 '불후의 명곡-작곡가 김도훈 편 1부'로 꾸며진다. 이날 방송에는 역대급 아티스트들이 출연해 작곡가 김대훈의 명곡을 재탄생시킨다.이찬원은 연말 시상식을 방불케 하는 출연진 라인업에 "오늘 미친 조합 아니냐. 화려한 정도를 넘어서 무시무시한 라인업"이라며 흥분한 모습을 보인다. 이에 케이윌이 "올 초에 직접 연락을 받았다. '너한테만 부탁하는 거야'라는 느낌이었다"고 말하자 이승기는 "나도 나한테만 부탁하시는 줄 알고 왔다. 라인업을 보고 깜짝 놀랐다"고 고백해 웃음을 자아낸다.서로 히트곡을 바꿔 부르는 '노래 뺏기 대첩'도 펼쳐진다. 거미가 S.E.S.의 'Just A Feeling'을, 박현규가 이승기의 '결혼해줄래'를, 이승기가 거미의 '친구라도 될걸 그랬어'를, 임진각(임한별X먼데이 키즈(이진성)X허각)이 케이윌의 '눈물이 뚝뚝'을 선곡하며 눈길을 끈다. 이들 중 과연 누가 우승을 차지하게 될지 관심이 쏠린다.'불후의 명곡' 758회는 30일 오후 6시 5분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr