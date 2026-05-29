엑스디너리 히어로즈 서머 스페셜 공연 'The Xcape' 포스터 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)의 인스파이어 아레나 입성 공연이 매진됐다.엑스디너리 히어로즈는 다음 달 27일과 28일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 단독 콘서트 'Xdinary Heroes 2026 Summer Special < The Xcape >'(2026 서머 스페셜 < 더 엑스케이프 >)를 연다.일반 예매 오픈 후 양일 티켓이 전부 동나며 매진을 기록했다. 해당 공연은 지난 26일 빌런즈(팬덤명: Villains) 3기 대상 팬클럽 선예매와 28일 일반 예매를 통해 판매됐다.이번 공연은 엑스디너리 히어로즈의 첫 인스파이어 아레나 단독 공연으로 의미를 더한다. 엑스디너리 히어로즈는 지난해 올림픽홀, 핸드볼경기장, 잠실실내체육관까지 무대를 옮기며 단기간에 단독 콘서트 규모를 확장했다.한편, 엑스디너리 히어로즈는 이달과 다음 달 유럽 및 영국 일대에서 스페셜 라이브 '< The New Xcene > Special Live in Europe & UK'(< 더 뉴 엑스씬 >)을 열고 글로벌 행보를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr