사진=전소미 SNS

가수 전소미가 그룹 아이오아이를 향한 애정을 내비쳤다.전소미는 지난 28일 자신의 SNS에 "오늘 '갑자기' 진짜 막방(마지막 방송). '갑자기' 사랑해 줘서 사랑해요. '엠카' 사랑해요. 평생 기억할 거야"라며 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 전소미를 포함한 아이오아이 멤버들의 모습이 담겼다. 멤버들은 손가락으로 눈물을 표현하거나 슬픈 표정을 지으며 마지막 방송의 아쉬움을 표현했다.아이오아이는 약 9년 만에 재결합해 활동을 펼쳤다. 이들은 지난 19일 데뷔 10주년을 맞아 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'를 발매했다. 아이오아이는 각종 음악방송 및 예능에 출연하며 활발하게 컴백 활동에 임했다.이번 활동은 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미 9인 체제로 이뤄졌다. 강미나와 주결경은 일정상 이유로 함께하지 못했다.아이오아이는 29~31일 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최한다. 서울에서 아시아 투어의 포문을 여는 아이오아이는 방콕(6월 6일), 홍콩(6월 20~21일)에서 현지 팬들과 호흡할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr