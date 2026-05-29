텐아시아 DB

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배우 신예은이 깔끔한 스타일링을 선보였다.지난 26일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우, 이명우 감독이 함께했다. 현재 군 복무 중인 배우 이재욱은 행사에 참석하지 못했다.이날 신예은은 명품 V사의 드레스를 입고 등장했다. 국내에는 미출시된 제품이다. 클래식한 분위기와 빈티지 감성이 섞여있는 미니 드레스로 단정하고 지적인 느낌을 준다. 또 화이트 칼라에 도트 리본이 여성스럽고 도회적인 분위기를 자아낸다.한편 '닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다. 카카오페이지 웹툰 '존버닥터'를 원작으로 한다. 신예은은 비밀을 품고 고향 편동도로 돌아온 대학병원 간호사 육하리 역을 맡았다.'닥터 섬보이'는 내달 1일 오후 10시 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr