약 9년 만에 재결합한 그룹 아이오아이 / 사진 제공=스윙엔터테인먼트

약 9년 만에 재결합한 그룹 아이오아이 / 사진 제공=스윙엔터테인먼트

데뷔 10주년을 맞아 재결합한 그룹 아이오아이(I.O.I)가 컴백 활동을 마무리한다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 지난 19일 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'를 발매하고 주요 음악방송에서 타이틀곡 '갑자기' 무대를 선보였다. 이들은 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심'에 이어 SBS '인기가요'까지 출연하며 컴백 활동을 펼쳤다.9년 만에 다시 모인 아이오아이는 한층 무르익은 퍼포먼스 역량을 입증했다. 멤버들은 유려한 춤 선으로 곡의 서정적인 분위기를 극대화했다. '자려고 누웠는데 갑자기'라는 가사로 이뤄진 후렴구에서는 관계에 대한 애틋함을 섬세한 손동작으로 표현했다. 곡의 하이라이트인 'Lalala' 구간에서는 화려한 대형으로 다시 만난 기쁨을 축제처럼 풀어냈다. 무대 위 멤버들은 서로를 마주 보며 환하게 웃었다.아이오아이는 약 9년 만에 발매된 이번 앨범에 그동안 멈춰 있던 감정들이 다시 이어지는 순간을 그렸다. 타이틀곡 '갑자기'는 이날 출근 시간대인 오전 9시 기준 멜론 'TOP 100' 차트 1위를 기록했다.예능가 나들이로 화제성에 불을 붙였다. 아이오아이는 '놀라운 토요일', '아는 형님', '런닝맨', '라디오스타', '아니 근데 진짜!' 등 주요 TV 예능을 비롯해 '짠한형 신동엽', '집대성' 등 인기 웹 콘텐츠에도 출연하며 대중에게 얼굴을 비췄다.아이오아이는 29~31일 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 단독 콘서트 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최하고 아시아 투어에 나선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr