'최강로드-식포일러'에 출연 중인 최강록 / 사잔제공=SBS

'최강로드-식포일러'에 출연 중인 최강록과 김도윤 / 사잔제공=SBS

'최강로드 - 식포일러'에서 최강록 셰프와 김도윤 셰프가 기싸움을 벌인다.29일 방송되는 SBS '최강로드 - 식포일러'(이하 '식포일러')에서는 면 요리인 짜장면의 발상지, 인천 차이나타운을 찾는다. 이날 최강록, 김도윤은 면부심을 보여주며 기싸움을 벌여 웃음을 자아낸다.방송에서 최강록은 홍콩 영화배우 주성치의 덕후임을 밝힌다. 이어 이들은 차이나타운의 가장 오래된 중국집에 방문해 추억의 홍콩 영화로 토크를 이어간다. 그러던 중 최강록은 주성치의 명대사를 읊으며 주성치 예찬을 펼친다. 이에 김도윤은 "대사가 틀렸다"라고 지적하며 최강록의 자존심을 건드린다. 예상치 못한 기싸움에 사이가 좋았던 두 사람 사이 팽팽한 긴장감이 맴돌았다는 후문이다.이날 게스트로는 배우 강소라가 출연한다. 최강록과 김도윤은 식단 관리도 포기하고 온 강소라를 위해 특별한 면 요리를 선보인다. 특히 맥시멀리스트 김도윤이 장비를 과감하게 버리고 족타 퍼포먼스를 보여주며 눈길을 끈다.'식포일러'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr