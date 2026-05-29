서동주가 시험관 시술에 도전 중인 근황을 전했다. / 사진='서동주의 또도동' 영상 캡처

서동주가 난임을 겪으며 느끼는 바를 전했다. / 사진='서동주의 또도동' 영상 캡처

서동주가 난임과 계류유산을 겪으며 달라진 생각을 솔직하게 털어놨다. 비슷한 난임 경험자들끼리도 서로의 상황과 고통의 깊이가 다르다는 점을 깨달으며 위로도 조심스러워졌다고 고백했다.지난 28일 서동주 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '드디어 다시 임신 준비 중인 서동주, 그런데 의사에게 들은 충격적인 말ㅣ난임 겪고 있는 지인 위로하는 가장 최고의 방법'이라는 제목의 영상이 게시됐다.난임으로 시험관 시술 중인 서동주는 한 차례 계류유산 후 몸과 마음을 다시 정비해서 임신에 도전하고 있다. 하지만 난임을 겪고 있기에 비슷한 이들에게 건네는 위로도 조심스러워졌다고 밝혔다.서동주는 "위로도 조심하게 된다. 제가 난임을 겪고 있으니까 상대방이 난임을 겪고 있으면 제가 하는 위로 같은 것들, 제가 뭔가를 나누는 것들이 당연히 잘 받아들여질 거라고 생각했다"라고 말문을 열었다. 이어 "저한테 위로를 해주는 분들이 있지 않나. '나도 극난저인데 이해한다. 12개 정도밖에 난자가 안 나왔다'고 얘기하신다. 그런데 저는 한 달에 하나 나올 때도 있지만 안 나올 때도 있다. 제 기준에는 극난저가 아닌 거다"라고 말했다. 또한 "저도 누군가에게 그렇게 얘기했을 때, '나는 그 상황이 아닌데'라고 할 수도 잇을 것 같더라"고 털어놓았다.서동주는 "아군끼리도 조심해야겠더라"며 작게 웃었다. 이어 "아군끼리도 1년 한 아군, 2년 한 아군, 3년 한 아군, 다양하잖나. 저는 3년 한 아군이다. 8년 하고 계신 분들한테 제가 섣불리 '힘내라'고 하면 안 되는 거다"라며 느낀 바를 진솔하게 이야기했다.그러면서 "사람이 많은 걸 배울 수밖에 없는 상황에 놓이더라. 요즘에 '또 한 번 큰 사람으로 성장하는구나', '배려심이 많은 사람으로 성장하는구나' 느낀다"고 전했다.미국변호사 겸 방송인 서동주는 2010년 결혼했다가 4년 만에 이혼했다. 이후 2025년 6월, 4살 연하의 남편과 재혼했다. 서동주는 유튜브 등을 통해 임신을 위해 노력하는 과정을 공개하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr