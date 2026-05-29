집착이 부른 잔혹한 살인사건의 전말이 공개된다./사진제공=E채널

집착이 부른 잔혹한 살인사건의 전말이 공개된다./사진제공=E채널

집착이 부른 잔혹한 살인사건의 전말이 공개된다.29일 유튜브 채널 ‘형사들의 수다’를 통해 공개되는 E채널 웹 예능 ‘형수다’ 시즌2(이하 ‘형수다2’) 42회에는 정재민 변호사와 김남일이 출연한다.이날 소개된 사건은 1992년 10월 발생했다. 어느 날 밤 "사람이 죽은 것 같다"는 신고가 접수되며 사건이 시작됐다. 곡물을 팔던 60대 여성이 부엌에서 피를 흘린 채 쓰러져 있는 것을 세입자가 발견했다.피해자는 이미 사망한 상태였다. 자창 22곳과 관통상 8곳이 발견됐다. 사라진 물건은 없었고, 범인의 흔적 역시 찾을 수 없었다. 수사팀은 피해자의 상태로 미뤄 원한에 의한 범행으로 보고 주변 인물들을 대상으로 탐문 수사를 벌였다. 마을 주민들까지 수사에 힘을 보탰지만 용의자로 특정할 만한 인물이나 결정적인 증거는 발견되지 않았다.피해자에게는 아들이 있었지만, 결혼 후 지역을 떠난 지 오래된 상태였다. 그러던 중 피해자에게 원한을 가질 만한 인물이 등장했다. 8년 전 아들과 교제했던 여성 서 씨(가명)였다. 서 씨는 아들이 직장 때문에 서울로 올라가게 돼 함께 상경해 동거까지 했던 사이였다. 그러나 피해자가 교제를 반대했고, 결국 두 사람은 1년 만에 헤어졌다. 서 씨는 다른 지역에서 동생과 함께 피아노 학원을 운영 중이었다. 그는 피해자 아들과 과거 교제했던 것은 인정했지만 사건 당일 알리바이가 존재했다.사건 발생 1년 후, 경찰서에는 서 씨 주변에 수상한 소문이 돌고 있다는 첩보가 접수됐다. 서 씨가 7세 연하 남성에게 용돈을 주고, 매일 아침 피아노 학원에서 젊은 남성이 나오는 모습이 목격된다는 내용이었다. 그러나 두 사람은 연인 관계는 아닌 듯했고, 오히려 서 씨가 남성을 불편해 한다는 이야기가 이어졌다.수사팀은 제보자인 양품점 여사장을 찾아갔다. 그는 한참 고민 끝에 충격적인 말을 꺼냈다. 딸이 서 씨의 피아노 학원 수강생인데, 학원에서 젊은 남자가 나온다는 이야기를 듣고 걱정돼 물어보니 서 씨가 괴로워하며 "사람을 시켜서 누구를 죽였다. 그 이후로 협박을 당한다"라고 털어놨다는 거였다. 이에 안정환은 "사람을 죽였다는 얘기를 이렇게 털어놓는다고?"라며 당황했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr