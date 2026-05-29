29일 17시 빅크 앱에서 사전투표 독점 개시

‘1위 후보 3팀’ 선출부터 각 팀별 ‘얼빡 페이스캠’ 주인공까지 팬들이 직접 결정

알디원, 앤더블, 싸이커스, 플레어유, 원위 등 11팀 라인업 확정

K-POP 음악방송 '더쇼(THE SHOW)'가 방송 재개를 앞두고 공식 사전투표를 시작한다.'더쇼'는 오는 6월 2일 오후 6시 SBS Life 채널을 통해 394회 방송을 재개한다. 지난해 11월 시즌 종료 이후 약 반년 만이다. 새 시즌은 글로벌 엔터테크 플랫폼 빅크(BIGC, 대표 김미희)와 협업해 차트 시스템과 팬 참여 방식을 개편한다.공식 사전투표는 29일 오후 5시부터 빅크 앱을 통해 진행된다. 이번 사전투표는 '1위 후보 사전투표'와 '페이스캠 주인공 투표'로 나뉜다. '1위 후보 사전투표'에서는 출연 라인업 11팀 가운데 생방송 당일 1위 트로피를 두고 경쟁할 최종 후보 3팀을 팬들이 직접 뽑는다.'페이스캠 주인공 투표'는 각 팀 멤버 중 클로즈업 직캠의 주인공을 선정하는 방식이다. 투표를 통해 선정된 아티스트의 '팬픽캠(FAN PICK CAM)'은 빅크 웹과 앱 내 라이브 및 VOD 서비스 '빅크 온(BIGC ON)'에서 공개된다.이번 사전투표는 방송 전날인 6월 1일까지 참여할 수 있다. '더쇼'는 사전투표와 실시간투표뿐 아니라 방송 이후 진행되는 애프터 투표까지 도입해 팬 참여 범위를 넓힌다. 팬픽캠을 비롯해 엔딩요정, 핫스테이지 등 방송 주요 요소를 팬덤이 직접 결정하는 방식으로 운영될 예정이다.새 시즌은 기존 국내 중심 차트 방식에서 나아가 글로벌 팬덤 참여도를 반영하는 구조로 개편된다. 글로벌 음악 플랫폼 스트리밍 데이터와 SNS 활동을 분석한 팬덤 인게이지먼트 스코어 등을 도입해 글로벌 팬들의 참여와 화제성을 차트에 반영하겠다는 취지다.394회 라인업에는 알디원(ALPHA DRIVE ONE), 앤더블(AND2BLE), 크레이즈엔젤(CrazAngel), 플레어 유(FLARE U), 하트오브우먼(HEART OF WOMAN), 러브원(LOVEONE), 원위(ONEWE), 퀴즈아이(Queenz Eye), 싸이커스(xikers), 엑스러브(XLOV), 소디엑(XODIAC) 등 11팀이 이름을 올렸다. '더쇼'는 6월 2일 오후 6시 SBS Life에서 방송된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr